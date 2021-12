제13회 대한민국코스닥대상 개최…대상은 '테스'

ESG부문도 신설돼 수상

[아시아경제 이민우 기자] 반도체 전공정 장비업체 테스 테스 095610 | 코스닥 증권정보 현재가 27,700 전일대비 50 등락률 -0.18% 거래량 118,271 전일가 27,750 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일테스, 삼성전자와 반도체 제조장비 공급 계약삼성의 240조 투자…원익IPS 등 소부장 비중 확대하라 close 가 제 13회 대한민국코스닥대상을 수상했다.

코스닥협회는 16일 서울 영등포구 63빌딩에서 제 13회 대한민국코스닥대상 시상식을 열고 이 같은 수상 소식을 전했다.

2004년부터 시작된 대한민국코스닥대상은 경영실적, 투명경영, 마케팅, 기술력, 4차산업혁신, 일자리창출 등에 대한 정량적 평가, 기업실사를 통한 최고경영자(CEO) 인터뷰 등 정성적 평가를 거친 뒤 외부 전문위원으로 구성된 선정위원회 심의를 통해 최종 선정된다.

올해 중소벤처기업부 장관상인 대한민국코스닥대상은 테스가 수상했다. 테스는 반도체 제조에 필요한 전공정 장비 생산 전문기업으로 2010년 '지식경제부 우수제조기술연구센터(ATC)'로 지정되는 등 원천기술력을 갖췄다.

금융감독원장상인 최우수투명경영상은 피에스케이 피에스케이 319660 | 코스닥 증권정보 현재가 48,650 전일대비 300 등락률 +0.62% 거래량 115,183 전일가 48,350 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株국제유가 고공행진, 이 종목 담으세요 close 가 받았다. 제노레이 제노레이 122310 | 코스닥 증권정보 현재가 9,160 전일대비 20 등락률 -0.22% 거래량 7,323 전일가 9,180 2021.12.16 10:51 장중(20분지연) 관련기사 제노레이, 3Q 영업익 33억…전년比 19%↑제노레이, 2Q 연결 매출액 168억원…전년비 7% 증가제노레이, 지난해 4Q 영업이익 23억원…전년동기대비 57%↓ close 와 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 52,300 전일대비 300 등락률 +0.58% 거래량 18,358 전일가 52,000 2021.12.16 11:04 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일휴온스, 보통주당 600원 현금배당 결정...65억 규모휴온스 그룹 '공격 앞으로' close 는 최우수경영상을, 에이피티씨 에이피티씨 089970 | 코스닥 증권정보 현재가 19,050 전일대비 1,100 등락률 +6.13% 거래량 456,068 전일가 17,950 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 에이피티씨, 보통주당 200원 현금배당 결정에이피티씨, SK하이닉스와 116억 규모 반도체 장비 공급계약에이피티씨, SK하이닉스에 243억원 규모 반도체 장비 공급 close 는 최우수4차산업혁신기업상을, 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 9,030 전일대비 40 등락률 -0.44% 거래량 441,771 전일가 9,070 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋증권, 시카고옵션거래소·오사카증권거래소 매매서비스 시작미래에셋증권, 고용노동부 산하 5개 기관 퇴직연금 통합운영[2021자본투자대상] "2년째 변동성 장세…IB·리서치·소비자보호 힘쓴 증권사들" close 은 최우수대표주관회사상을 받았다. 해당 부문은 모두 한국거래소 이사장상이다.

코스닥협회장상인 최우수마케팅기업상은 브랜드엑스코퍼레이션 브랜드엑스코퍼레이션 337930 | 코스닥 증권정보 현재가 9,300 전일대비 190 등락률 +2.09% 거래량 80,643 전일가 9,110 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 브랜드엑스코퍼레이션, 하이브에 100억원 규모 지분 투자[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일브랜드엑스코퍼레이션, 3분기 영업이익 55억…전년동기대비 78%↑ close , 최우수테크노기업상은 디바이스이엔지 디바이스이엔지 187870 | 코스닥 증권정보 현재가 29,300 전일대비 250 등락률 +0.86% 거래량 7,359 전일가 29,050 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 디바이스이엔지, 100억규모 신주인수권부사채권 발행 결정디바이스이엔지, 60억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결디바이스이엔지, 삼성전자와 61억 규모 반도체 제조장비 공급 계약 close 와 코미코 코미코 183300 | 코스닥 증권정보 현재가 63,500 전일대비 200 등락률 +0.32% 거래량 27,541 전일가 63,300 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 반도체株, 굳건한 수출 딛고 반등하나[클릭 e종목]코미코, 해외매출 급성장…"반도체 부품 코팅 최고 경쟁력" 코미코, 3Q 영업익 118억…전년比 42%↑ close , 최우수일자리창출기업상에 HK이노엔 HK이노엔 195940 | 코스닥 증권정보 현재가 56,000 전일대비 2,500 등락률 -4.27% 거래량 425,794 전일가 58,500 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"HK이노엔, 신약 '케이캡' 기술이전 기대감 ↑"[클릭 e종목] "종근당, 본업 회복하고 임상도 재개되는 2022년"HK이노엔 '케이캡정', 연이은 매출 성장세 보여 close , 올해 신설된 최우수ESG기업상에 고영 고영 098460 | 코스닥 증권정보 현재가 21,400 전일대비 450 등락률 +2.15% 거래량 87,263 전일가 20,950 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일고영, 3분기 영업이익 104억원…전년比 194.8%↑고영, 오는 21일 기업설명회 개최 close 테크놀러지, 최우수차세대기업상에 티앤엘 티앤엘 340570 | 코스닥 증권정보 현재가 43,750 전일대비 750 등락률 +1.74% 거래량 29,240 전일가 43,000 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"[클릭 e종목]"티앤엘, 8월 수출 역대 최대치...3분기 실적 기대감 UP"티앤엘, 2Q 영업익 62억…전년比 167%↑ close , 공로상에 윤계섭 서울대 명예교수가 각각 선정됐다.

수상기업에게는 한국거래소 추가상장수수료 및 변경상장수수료 1년간 면제, 코스닥협회 연수 무료 참가 등의 혜택이 제공된다.

한편 이날 시상식에는 이학영 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장, 김병욱 국회 정무위원회 더불어민주당 간사, 금융감독원 김동회 부원장, 한국거래소 손병두 이사장, 차정훈 중소벤처기업부 실장, 한국공인회계사회 김영식 회장 등이 참석했다.

장경호 코스닥협회장은 "앞으로도 우수한 코스닥기업들을 발굴해 투자자들의 신뢰와 코스닥브랜드가치를 높이기 위해 노력하겠다"고 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr