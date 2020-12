[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 피씨엘 =3억원 규모 의료기기 등 공급계약 체결

◆ 테스 = 삼성전자 와 99억원 규모 반도체 제조장비 공급계약

◆ 녹원씨엔아이 =70억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 한빛소프트 =아이엠씨게임즈 주식 3490주 28억원에 취득 결정

◆ 한양디지텍 =임직원 상여금 지급 위해 자사주 5만269주 2억5989만원에 처분 결정

◆ 케이씨에스 =우정사업본부 우정사업정보센터와 57억 규모 우체국 차세대 종합금융시스템 구축 계약 체결

◆ 이엔드디 =촉매설비 이전 및 관련사업 확장을 위해 청주 옥산면 일대 부지 183억원에 양수 결정

◆ 쌍용정보통신 =운영자금 확보 위해 단기차입금 50억원 증가 결정

◆피씨엘=조달청과 3억원 규모 의료용면역형광측정장치 공급 계약

◆ 아이티센 =종속사 쌍용정보통신 에 96억원 규모 채무보증 결정

◆ 멜파스 = 소송 등의 제기·신청 지연 공시로 불성실공시법인 지정

◆ 제이웨이 =김성진 대표이사 사임. 홍병한 대표이사 신규 선임

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr