[e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일

◆거래소= 상장폐지 사유가 발생한 코오롱티슈진 주권에 대해 코스닥시장위원회를 개최했으나 심의가 종결되지 못함에 따라 추후 심의를 속개할 예정.

◆ 브레인콘텐츠 = 운영자금 및 투자자금 확보를 위해 52억원 규모의 자기주식 처분 결정.

◆ 솔트웍스 = 에이트원으로 상호 변경.

◆ 이지케어텍 = 118억원 규모의 전남대학교병원 차세대 통합 병원정보시스템 구축 계약 체결.

