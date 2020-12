담양군 ‘규제혁신 평가’ 우수기관 선정

중앙부처 건의과제 실적·적극행정 등 호평

[담양=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 전남도가 실시한 ‘2020 규제혁신 우수 시·군 평가’에서 우수기관으로 선정됐다고 11일 밝혔다.

전남도 규제혁신 평가는 현장에서 느끼는 규제애로사항을 발굴하고 규제혁신에 대한 관심도를 높이기 위해 도내 22개 시·군을 대상으로 규제혁신 추진성과를 평가해 선정한다.

담양군은 전남도가 평가한 중앙부처 건의과제 실적, 적극행정을 통한 규제애로 해결 건수 등 6개 지표 모두에서 고른 점수를 받은 것으로 알려졌다.

올해 담양군은 현행법상 장애로 등록할 수 없는 노인성 치매에 대해 장애연금 또는 수당 지급방법을 중앙부처에 건의했다.

에코하이테크 담양산업단지 개발 및 지구단위계획 변경을 통해 입주 업종 추가 및 지원시설 부지 내 건물 높이제한을 완화, 단지 내 기업의 애로사항을 해결하는 등 적극적인 행정을 펼친 점이 좋은 평가를 받았다.

군 관계자는 “이번 혁신평가 우수기관 선정은 군민과 협력해 함께 이룬 성과라고 생각한다”며 “앞으로도 적극행정을 통한 규제개혁으로 군민의 불편을 해소하고 애로사항을 적극 해소해 나가도록 하겠다”고 말했다.

