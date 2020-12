최대집 "코로나 전용병원 만들고 질병청에 전권 넘겨야"

[아시아경제 조현의 기자] 대한의사협회는 11일 정부에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 전용 병원(코호트 병원)을 지정해 중환자 병상을 확보할 것을 권고했다.

최대집 의협 회장은 이날 온라인으로 긴급 기자회견을 열어 "수도권을 중심으로 수백 명의 신규 확진자가 연일 발생하면서 의료체계가 붕괴할 가능성이 커졌다"며 이같이 말했다.

특히 최근 환자가 급증하고 있는 수도권부터 코로나19 전용병원을 운영하는 한편 일선 의료기관도 새롭게 중환자 음압격리실 병상을 확충·확보해야 한다는 설명이다.

의협은 의료인력 확보 필요성도 강조했다. 최 회장은 "중증 환자를 진료하기 위한 의료인력을 확보해야 한다"며 "이와 함께 이들에 대한 파격적 지원과 보호책도 마련해야 한다"고 말했다.

그는 또 "무증상 감염자를 신속하게 찾아내기 위한 더욱 적극적인 검사가 필요하다"며 보건소와 선별진료소의 검사역량을 확충 필요성을 강조했다.

방역당국이 격리해제 기준을 완화한 가운데 의협은 회복기 환자에 대한 지침도 필요하다고 봤다.

최 회장은 "어제까지 발열이 있었더라도 입원 10일이 지났고 하루만 괜찮으면 퇴원해 사회로 복귀하도록 하는 셈"이라며 "감염 전파 위협을 완전히 배제할 수 없으므로 퇴원한 환자가 안전하게 사회로 복귀할 수 있도록 지침을 마련해야 한다"고 말했다.

의협은 또 정부가 코로나19 사태를 신속하고 효율적으로 대처하기 위해 질병관리청에 컨트롤 타워 역할을 완전히 위임할 것을 요구했다.

최 회장은 "정부는 더는 코로나19 위기 상황에서 K-방역의 주인공이 되려 하지 말라"며 "질병관리청으로 승격을 시켰으면 거기에 맞는 책임과 권한을 인정하고 방역에 대한 결정권을 위임하라"고 전했다.

정부가 최근 4400만명분의 백신을 확보했다고 밝힌 데 대해선 관련 정보를 정확히 공개하라고 했다.

최 회장은 "정부가 4400만명 분량의 코로나19 백신을 확보했다고 밝혔지만 실제 국내에 들어올 수 있는 물량이 전무하다는 의견이 곳곳에서 나온다"며 "코로나19 백신과 관련한 정보를 의료인과 국민에 소상히 공개하라"고 요구했다.

