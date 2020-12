최대집 "정부, 국공립병원 '코로나전담병원' 지정하라"

의협, 긴급 기자회견서 "3차유행, 대책 전환해야"

중환자 치료 전담병원 지정·전폭 지원해야

[아시아경제 최대열 기자] 수도권을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 중환자 병상이 부족해진 문제를 해결하기 위해 따로 전담병원을 지정해 환자 치료를 전담하는 체계를 갖춰야 한다고 의사단체가 주장했다. 그간 중환자 진료체계를 제대로 구축해두지 않은 정부가 '직무유기'를 하고 있다며 하루 빨리 서둘러야 한다고 촉구했다.

최대집 대한의사협회 회장은 11일 긴급 온라인 기자회견을 열고 "국ㆍ공립 의료기관을 우선 코로나 중환자 치료를 위한 전담병원으로 지정하는 한편 (치료)역량을 넘어선다면 민간병원과 계약을 맺어 대처해야 한다"고 말했다.

하루 신규 확진자가 연일 500~600명 이상 나오는 등 의료체계 부담은 한껏 늘어난 상태다. 특히 시설ㆍ장비ㆍ인력을 갖춘 중환자 병상은 수도권을 비롯해 다른 지역에서도 부족하다. 정부가 상급종합병원이나 대학병원을 중심으로 중환자 치료를 위한 병상을 협조하고 있으나 현장 상황을 살피지 않은 채 일방적으로 요구만 하고 있다고 최 회장은 강조했다.

최 회장은 "중환자병상은 평소에도 대부분 차 있는 상황에서 정부가 꾸준히 병상을 협조해달라고 요청하는 건 기존 (중환자 병상에서 치료중인) 환자를 내보내라는 얘기"라며 "현 수준에서도 환자를 치료하는 의사나 전공의, 간호사 모두 버티기 어려울 정도라고 호소하고 있다"고 말했다.

방역당국이 완화한 격리해제 기준에 대해선 확진환자가 과거보다 빨리 사회로 복귀하게 된 만큼, 퇴원한 환자가 안전하게 지낼 수 있도록 생활지침을 구체적으로 마련해야 한다고 요구했다. 중환자를 비롯해 유증상환자, 생활치료센터, 자가치료와 관련한 지침도 빨리 내놔야 한다고 촉구했다. 범정부차원에서 감염병 콘트롤타워로서 질병관리청이 확실히 리더십을 가질 수 있도록 방역에 관한 전권을 맡기는 한편 코로나19 백신과 관련해서도 구체적인 정보를 공개하라고 요구했다.

최 회장은 그간 정부가 전문가 의견을 제대로 듣지 않아 중환자 진료체계를 제대로 갖추지 못했다며 "정부의 직무유기가 국민 생명을 위험 속에 빠뜨리고 있다"고 말했다. 이어 "더 이상 비용이나 행정절차에 얽매여서는 안 된다"며 "관료제 특유의 비효율적 의사결정구조 속에서 시일이 지연되는 동안 살릴 수 있는 환자를 잃는 비극이 벌어지게 될 것"이라고 덧붙였다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr