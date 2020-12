[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 공군 제1전투비행단장의 임기를 마치고 공군본부 감찰실장으로 영전한 권오석 공군 제1전투비행단장에게 감사패를 전달했다고 11일 밝혔다.

권 단장은 공군 제1전투비행단장으로 재임하면서 지역 방호와 대민지원활동을 위해 헌신했다.

코로나19 확산방지를 위한 방역과 지난 여름 두 차례 태풍으로 인한 수해 복구 등에도 앞장서며 광주시민들의 안보와 안위를 지키는 데 만전을 기했다.

또 광주은행과 지역경제 활성화를 위해 ‘광주상생카드 사주기 운동’을 함께하는 등 지역 상생발전에 앞장서왔다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr