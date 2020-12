'코스피 최고치 경신, 현재와 미래를 논하다' 토론회 개최

15일 온라인 생중계

[아시아경제 이민우 기자] 사상 최고치를 기록한 코스피의 향후 전망과 발전과제를 논하는 토론회가 열린다.

한국거래소와 금융투자협회는 오는 15일 서울 영등포구 여의도 금융투자협회 불스홀에서 '코스피 최고치 경신, 현재와 미래를 논하다'라는 주제의 토론회를 공동 개최한다고 11일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 속에서도 사상 최고치를 돌파한 우리나라 증시의 성과를 평가하고 향후 시장 전망과 발전 과제를 발굴한다는 취지에서다.

먼저 김학균 신영증권 리서치센터장이 사상 최고치를 기록한 올해 국내외 주식시장 성과를 종합 평가한 뒤 향후 시장을 전망한다. 이어 이효섭 자본시장연구원 금융산업실장이 우리나라 자본시장의 지속 성장을 위한 향후 발전과제를 제언할 예정이다. 이어서 금융투자업계, 학계 및 유관기관의 전문가들의 토론회가 진행된다.

코로나19 확산 방지를 위해 토론회 현장 참석은 사회자, 발표자, 패널 등으로 제한한다. 다만 온라인 생중계도 진행할 예정이다. 토론회 당일 한국거래소 또는 금융투자협회 홈페이지에서 토론회 안내 배너를 클릭 수 생중계를 볼 수 있다. 온라인 생중계 주소(URL)은 오는 14일부터 한국거래소 또는 금융투자협회 홈페이지에 공개된다.

