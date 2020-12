순천문화재단, 온라인 비대면 미술치료 성황리 마무리

코로나블루 극복을 위한 마음치유

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천문화재단(이사장 허석)은 지난 10월부터 시작된 비대면 미술치료 프로그램을 지난 5일 수강생 소감발표를 끝으로 성황리 마무리했다.

지난 10월 9일 한글날에 진행됐던 미술치료 첫 수업은 <상상력과 창의성이 우리에게 주는 선물>이란 주제로 미술치료에 대한 교양강의 시간을 가졌고, 지난 10월 24일부터 지난 5일까지 진행된 비대면 미술치료 프로그램은 16명의 수강생과 함께 매주 토요일 총6회에 걸쳐 이론과 미술 워크숍을 병행하며 진행했다.

이번 교육은 코로나19가 만들어낸 변화들을 외부-가정-개인의 관점으로 들여다보고 심리적 갈등의 해소방법을 찾는 <미술치료 : 코로나 시대의 마음 치유> 주제로 시행했으며, 박소정 교수와 이화여자대학교 교육대학원 미술치료 교육전공과 함께 온라인 비대면으로 진행됐다.

강의에 참여한 시민은 “한번도 접해보지 않았던 미술치료를 같이 하면서 생소했지만 마음이 차분해지고 안정적인 상태가 되지 않았나 싶다.”면서, “비대면 미술치료를 진행하면서 코로나 블루를 이렇게 해소할 수 있구나 싶었다. 이런 기회를 만들어주셔서 감사하다.”고 소감을 밝혔다.

순천문화재단 관계자는 “코로나19 장기화에 따라 사회적 거리두기도 중요하지만 심리적 방역도 함께 병행하는 것이 중요하다. 이번 기회로 집에서도 온라인을 통해 예술치료를 진행할 수 있다는 의미를 도출할 수 있었다.”고 덧붙였다.

