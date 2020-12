참여자치21 “청렴도 최하위 광주시, 뼈를 깎는 혁신 노력해야”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시가 국민권익위원회 청렴도 조사에서 2년 연속 최하위 등급인 5등급 평가를 받은 것을 두고 시민단체가 ‘뼈를 깎는 시정 혁신 노력’을 촉구했다.

참여자치21은 11일 보도자료를 통해 “5등급은 청렴도 최하위 등급으로 부정과 부패의 정도가 가장 높다는 것을 의미한다”며 “5·18의 도시에서 1등급도 모자랄 판에 민주인권 도시 광주의 이미지에 먹칠한 대참사다”고 밝혔다.

단체는 “청렴은 불공정과 특권을 바로 잡을 때 도달 가능한 덕목이다”면서 “ 청렴도 꼴찌라는 것은 광주시의 행정이 불공정과 특권, 반칙이 넘쳐난다는 의미다”고 꼬집었다.

그들은 “사실 이와 같은 결과는 어느 정도 예상됐다”며 “광주시는 지속적으로 시정혁신을 요구해 온 시민단체의 비판의 목소리를 묵살하고 변명으로 일관해 왔다”고 주장했다.

업무처리의 투명성과 책임성도 현저히 낮다고 설명했다.

단체는 “대표적으로 이미 법원 판결을 통해 부정한 특혜 계약이었음이 드러난 제2순환로 사건의 처리 과정에서 법원은 광주시 담당 공무원이 받았던 뇌물까지 소상히 밝히며 공무원들의 조직적 개입 정황을 드러냈다”면서 “하지만 광주시는 공무원의 비리에 대한 추가적이며 구체적인 조사에 나서지 않고 시민들의 혈세가 새고 있는 잘못된 사기 계약을 바로잡으려는 노력도 제대로 진행하지 않았다”고 강조했다.

이어 “비위 공무원에 대한 솜방망이 처벌, 처벌의 결과에 대한 정보의 미공개, 그린카진흥원의 사례에서 보듯이 공무원 사회를 투명하게 만들 보루인 감사위원회의 태만과 무능, 봐주기 감사 등 청렴도 꼴찌를 위한 조건들은 차고 넘쳐난다”며 “시민이 보고자하는 정보는 차단되고, 자신이 보여주고 싶은 정보만 넘쳐나는 정보공개도 문제다”고 짚었다.

그러면서 “이용섭 시장은 추상적인 사과에 그치지 말고, 어디에서부터 손대야 할지 모를 지경에 이른 광주시의 행정 시스템을 근본적으로 혁신하기 위한 체계적이고 구체적인 계획을 제시하라”고 촉구했다.

