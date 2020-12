호남대 대학일자리센터 ‘직무동아리 경진대회’ 성료

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 대학일자리센터는 지난 10일 Zoom 화상회의를 활용해 실시간으로 ‘직무동아리 경진대회’를 개최했다고 11일 밝혔다.

이날 경진대회에서는 올 한 해 동안 학생들이 펼쳤던 동아리 활동성과 발표와 함께 시상이 이뤄졌다.

학과별 직무동아리는 희망직무가 같은 동아리원 간 직무 관련 정보를 공유하고 직무이해도를 높이는 여러 활동을 통해 직무역량 및 취업역량을 강화시켰다.

올해는 특히 코로나19라는 돌발상황에서 오프라인 활동과 더불어 온라인 비대면 활동을 병행하며 상황에 따라 다양한 방식으로 활동을 이어나갔다.

이번 경진대회에는 13팀이 참가, 호텔경영학과 ‘호텔 컨시어지’ 동아리가 대상을 차지했다.

최우수상은 간호학과 ‘취권’, 축구학과 ‘Core’에게 돌아갔다.

대회 심사에는 김지복 인재육성아카데미 센터장, 곽상민 광주창조경제혁신센터 팀장, 이선영 경제고용진흥원 과장이 심사위원으로 참여했다.

김은아 호남대 대학일자리센터장은 “이번 경진대회를 통해 서로의 활동을 공유하고 창의성과 적극성을 발휘하는 기회의 장이 됐다”며 “직무 적합성의 중요도가 더욱 강조되는 채용 트렌드에 부합하는 직무역량을 준비해 취업목표를 달성하는 긍정적인 효과를 가져 올 것으로 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr