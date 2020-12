“어, 소화기가 살아있네” … ‘트릭아트’로 주택소방시설 홍보

울산 북부소방서, 대형마트 3곳에 착시 미술효과 … “소화기는 소방차 1대 몫”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 착시를 응용한 미술효과인 ‘트릭아트’가 소방 홍보에 도입돼 눈길을 끌고 있다.

울산 북부소방서(서장 박정진)는 트릭아트를 이용한 주택용 소방시설 홍보에 나섰다.

북부소방서는 관내 대형마트에 주택용 소방시설 홍보용으로 트릭아트를 설치했다.

설치장소는 롯데마트 진장점 3층, 농협하나로마트 울산유통센터 1층, 홈플러스 울산북구점 1층 등 3곳이다.

트릭아트는 눈의 착시현상을 이용한 미술효과로 시각적인 호기심을 유발한다. 스마트폰 카메라로 사진 촬영하면 효과가 드러난다.

박정진 소방서장은 “단독경보형감지기와 소화기는 화재 초기에 소방차 1대의 역할을 한다”며, “가족안전지킴이로 감지기와 소화기를 갖추면 소방차 1대를 갖는 것과 맞먹는다”고 말했다.

