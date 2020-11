정 총리 "2030 여성·학생 자살 증가…심리적 안전망 확충"

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 30일 " 최근 들어 20·30대 여성과 학생의 자살이 두드러지게 증가하고 있는 만큼 심리적 안전망을 촘촘히 갖추겠다"고 밝혔다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 '제3차 자살예방정책위원회'를 주재하고 이같이 말했다.

정 총리는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 대비해 보다 강화된 대책을 논의하고자 지난 5월에 이어 6개월 만에 위원회를 열었다"고 설명했다.

정부는 코로나19에 따른 자살 위험을 ▲일반 국민 ▲취약계층 ▲고위험군 세 단계로 세분화하고 맞춤형 대책을 마련했다.

정 총리는 "코로나19에 민감하게 영향받는 젊은 세대의 자살이 고착화되지 않도록 대응 노력을 한층 강화해야 겠다"며 "20·30대 여성을 위해 심리적 안전망을 촘촘하게 갖추고 필요한 도움을 제때 받을 수 있도록 정책을 보강할 것"이라고 알렸다.

이어 "자살 시도자 같은 고위험군에 대해선 국가 또는 사회가 더 적극적으로 개입하겠다"며 "지속적인 상담과 지원, 자살예방 전담인력 확충, 유해화학물질 등 자살수단 관리 체계화 등을 하겠다"고 했다.

이외에도 ▲가정과 학교에서 생명존중 교육 강화 ▲정신 건강 위기 학생 전문가 상담 및 치료비 지원 확대 ▲노인, 장애인 등 사회적 약자 필수 돌봄 서비스 공백 최소화 등을 시행할 계획이다.

