[아시아경제 김은별 기자] 대학수학능력시험이 치러지는 다음 달 3일 외환·증권시장이 평소보다 한 시간 늦게 시작된다.

28일 서울외환시장운영협의회에 따르면 수능 당일 은행 간 외환시장 개장 시각은 기존 오전 9시에서 오전 10시로 늦춰진다. 하지만 폐장 시각은 오후 3시 30분으로 같다.

한국거래소도 증권·파생상품시장 정규시장 개·폐장 시각을 1시간씩 미룬다. 이에 따라 다음 달 3일 주식, 상장지수펀드(ETF), 상장지수증권(ETN) 정규시장은 오전 10시에 열고 오후 4시30분에 닫는다.

다만 일부 파생상품시장과 일반상품시장의 경우 개장 시간만 1시간 연기하거나 아예 거래시간 변경이 없다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr