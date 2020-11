현대차증권, 코로나 블루 해소·사기진작 위해 '뉴노멀 오픈클래스' 진행

[아시아경제 금보령 기자] 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 12,650 전일대비 100 등락률 +0.80% 거래량 330,887 전일가 12,550 2020.11.25 14:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 연일 사상 최고치에 증권주 신고가 속출바이든 승리… 달러 인버스 ETP ‘방긋’현대차증권, 연간 영업익 1000억원 돌파…설립 이래 '최초' close 이 임직원들을 위해 비대면(언택트) 강연을 진행한다.

현대차증권은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 블루 해소 및 임직원 사기 진작을 위해 '뉴노멀 오픈클래스'를 개최했다고 25일 밝혔다. 코로나19 블루는 코로나19와 우울감을 뜻하는 '블루'가 합쳐진 단어다.

전일 온라인에서 진행된 강연에서는 '트렌드 코리아 2021'의 저자인 전미영 서울대학교 연구위원이 올해 소비 트렌드 회고와 내년 소비 트렌드 전망에 대해 설명했다.

이번 강연은 기존 사내 강연 프로그램인 '인사이트포럼'을 새롭게 개편해 만든 프로그램이다. 앞선 1회 뉴노멀 오픈클래스에서는 '사람을 움직이는 힘, 공감의 힘'이라는 주제로 정혜신 정신건강의학과 전문의 특강을 실시했다.

이번 강연은 선착순 200명 모집이 조기될만큼 인기가 많았다는 게 현대차증권의 설명이다.

한석희 현대차증권 인사실장은 "올해 코로나19로 기업들의 사내 커뮤니케이션 프로그램도 새로운 전환점을 맞이했다"며 "앞으로도 임직원들의 역량 강화를 위해 언택트 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr