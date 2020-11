외국인, 2주 연속 '사자'…삼성전자 1조 넘게 순매수

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매수세를 지속했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 63,200 전일대비 2,200 등락률 +3.61% 거래량 31,508,829 전일가 61,000 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]호재에 민감한 증시, 코스피 2500선까지 '껑충'[오늘의 이슈 및 관련종목] 신풍제약우, 금호산업우, 대영포장.. 바이든 시대 속 삼성의 행보! 주가 속에 숨겨진 미래! 곧 마감합니다 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 89,700 전일대비 1,600 등락률 +1.82% 거래량 3,774,278 전일가 88,100 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, 이시간 주가 +1.59%.... 최근 5일 외국인 354만 5373주 순매수코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선기관 매도세에 코스피 2470선으로 하락…코스닥 소폭 상승 close 등 반도체를 가장 많이 사들였다.

15일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 9일부터까지 13일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2조2612억원을 순매수했다. 코스피시장에서 2조3476억원을 사들였으나 코스닥시장에서는 865억원을 팔았다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 1조4800억원 순매수했다. 뒤이어 SK하이닉스를 3376억원 사들였다. 이밖에 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 59,200 전일대비 200 등락률 +0.34% 거래량 3,972,078 전일가 59,000 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 기아차, 최근 5일 개인 150만 9829주 순매도... 주가 6만 500원(+2.54%)[특징주]기아차, 5거래일 연속 상승…코스피 시총 10위 진입코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선 close (863억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 240,000 전일대비 500 등락률 +0.21% 거래량 449,637 전일가 239,500 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”車업계 자율주행 기술 선점…ADAS 전문가 영입 레이스[주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인 close (704억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 150,500 전일대비 7,000 등락률 +4.88% 거래량 1,730,367 전일가 143,500 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속외국인, 4주만에 '팔자'…배터리株는 담아하반기 온라인 삼성직무적성검사 첫날…응시자들 "불GSAT 없었다" close (670억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 501,000 전일대비 14,000 등락률 -2.72% 거래량 997,668 전일가 515,000 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 삼성SDI, 커뮤니티 활발... 주가 -3.01%.코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선기관 매도세에 코스피 2470선으로 하락…코스닥 소폭 상승 close (628억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,576,000 전일대비 31,000 등락률 -1.93% 거래량 26,507 전일가 1,607,000 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 억눌렸던 소비심리 회복에 화장품株 '샤방샤방'세대교체 나선 아모레 4년 방황 마침표 찍나코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선 close (609억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 705,000 전일대비 13,000 등락률 +1.88% 거래량 388,449 전일가 692,000 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.01%코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락 close (527억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 34,650 전일대비 600 등락률 -1.70% 거래량 2,705,579 전일가 35,250 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 화이자·바이든 효과에…코로나19 전으로 돌아온 금융株하나금융지주, 은행 테마 상승세에 5.76% ↑호실적에 배당시즌까지…관심 쏠리는 은행株 close (449억원), S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 63,800 전일대비 900 등락률 -1.39% 거래량 464,695 전일가 64,700 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 S-Oil, LPG(액화석유가스) 테마 상승세에 14.68% ↑[클릭 e종목]"S-Oil, 올 3분기 적자폭 대폭 축소…4분기 흑자전환 예상"S-OIL, 코로나 충격에 3분기 연속 적자…내년 설비투자 줄인다(종합) close (436억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 281,000 전일대비 2,000 등락률 +0.72% 거래량 710,865 전일가 279,000 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]호재에 민감한 증시, 코스피 2500선까지 '껑충'코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”코스피·코스닥 시가총액 합계 사상 최고치 달성 close )였다. 외국인은 지난 주 네이버를 1994억원 순매도했다. 이어 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 808,000 전일대비 17,000 등락률 +2.15% 거래량 70,746 전일가 791,000 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]호재에 민감한 증시, 코스피 2500선까지 '껑충'[주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감 close 를 917억원 팔았다. 이밖에 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 138,500 전일대비 2,000 등락률 +1.47% 거래량 335,028 전일가 136,500 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 '가치주 시대' 컴백 기대감…화학주 반짝반짝[클릭 e종목]"금호석유, 3분기 영업익 시장 기대치 상회...목표가 25%↑"외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속 close (783억원), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 225,000 전일대비 700 등락률 -0.31% 거래량 1,937,528 전일가 225,700 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]호재에 민감한 증시, 코스피 2500선까지 '껑충'씨젠, 최근 5일 개인 75만 7052주 순매수... 주가 22만 6000원(+0.13%)코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선 close (702억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 14,400 전일대비 50 등락률 +0.35% 거래량 21,648,978 전일가 14,350 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 HMM, 최근 5일 외국인 573만 4863주 순매도... 주가 1만 4550원(+1.39%)[AI분석]증권사 애널리스트이 추천한 우량주 총정리 HMM, 최근 5일 기관 172만 7648주 순매수... 주가 1만 4150원(+8.85%) close (654억원), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 266,500 전일대비 12,000 등락률 -4.31% 거래량 407,336 전일가 278,500 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 '가치주 시대' 컴백 기대감…화학주 반짝반짝코스피 연중 최고점 돌파…2459까지 치솟아롯데케미칼, 석유화학 테마 상승세에 2.72% ↑ close (311억원), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 110,100 전일대비 4,000 등락률 +3.77% 거래량 900,125 전일가 106,100 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 제넥신, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.39%코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야” close (263억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 396,726 전일가 230,000 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 [단독] SK-아마존과 손잡는다웨이브서 '카카오TV' 오리지널 본다…SKT-카카오 파트너십외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속 close (252억원), 오리온(212억원), NHN한국사이버결제 NHN한국사이버결제 060250 | 코스닥 증권정보 현재가 67,400 전일대비 1,200 등락률 +1.81% 거래량 161,674 전일가 66,200 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 "NHN한국사이버결제, 3분기 실적 기대치 상회...온라인 성장세 뚜렷"[클릭 e종목]"NHN한국사이버결제, 온라인 중심 고성장세 지속"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일 close (191억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

신승진 삼성증권 연구원은 "우리 기업들의 실적 호조와 원화 강세에도 반응하지 않았던 외국인이 코스피가 2500선 수준으로 올라선 이제서야 뒤늦은 매수에 동참하는 모습"이라며 "현재 유입되고 있는 외국인 수급은 실적이 개선되는 코스피 대형주 중심의 차별적인 형태를 보이고 있는데 최근 코스피 대형주 주가 강세, 코스닥 및 중소형주의 상대적 약세는 이러한 수급의 결과"라고 분석했다. 이어 그는 "최근 외국인은 시총 상위 IT, 자동차, 2차전지 중심의 매수를 보이고 있다"면서 "경기 회복 구간에서 이익 성장이 본격화될 수 있는 삼성전자, 현대차, LG화학 등 업종 대표주 중심의 대응이 유효하다"고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr