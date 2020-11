외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 한 주만에 순매수로 돌아섰다. LG화학과 삼성SDI 등 배터리주에 대한 매수세를 지속했다.

8일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 2일부터까지 6일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2조1250억원을 순매수했다. 코스피시장에서 1조9856억원을, 코스닥시장에서는 1393억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 720,000 전일대비 43,000 등락률 +6.35% 거래량 1,268,197 전일가 677,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 전기차 배터리 글로벌 톱3 드라이브 거는 SK이노베이션[주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 7144억원 순매수했다. 뒤이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,100 전일대비 200 등락률 -0.33% 거래량 16,910,230 전일가 60,300 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환 close 를 2426억원 사들였다. 이밖에 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 499,000 전일대비 15,000 등락률 +3.10% 거래량 865,926 전일가 484,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 매일 100분 책 읽는 남자, 삼성SDI '독서왕'…7년간 1000권 독파전기차 배터리 글로벌 톱3 드라이브 거는 SK이노베이션삼성SDI, 검색 상위 랭킹... 주가 3.1% close (2356억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 370,500 전일대비 7,500 등락률 +2.07% 거래량 1,315,572 전일가 363,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 카카오의 무서운 성장…외형도 내실도 쑥쑥[주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인카카오, 이시간 주가 +3.44%.... 최근 5일 개인 23만 7418주 순매도 close (1706억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 301,000 전일대비 2,000 등락률 +0.67% 거래량 968,971 전일가 299,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감초박빙 대선, 美 증시에선 기술주·韓 친환경주 부활트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감 close ·1037억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 53,800 전일대비 300 등락률 +0.56% 거래량 2,389,344 전일가 53,500 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 1.2%외국인, 4주만에 '팔자'…배터리株는 담아삼성전자우, 외국인 22만 4611주 순매도… 주가 -0.97% close (841억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 86,300 전일대비 200 등락률 +0.23% 거래량 2,863,808 전일가 86,100 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환 close (836억원), SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 409,000 전일대비 19,500 등락률 +5.01% 거래량 761,451 전일가 389,500 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인SK케미칼, 3Q 영업익 523억‥전년비 92.9%↑SK케미칼, 개인 투자자 관심 집중... 주가 3.08%... close (672억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 777,000 전일대비 4,000 등락률 -0.51% 거래량 157,305 전일가 781,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감삼성바이오로직스, 주가 77만 원.. 전일대비 -1.41% close (565억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 140,500 전일대비 500 등락률 -0.35% 거래량 313,844 전일가 141,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주만에 '팔자'…배터리株는 담아하반기 온라인 삼성직무적성검사 첫날…응시자들 "불GSAT 없었다"[클릭 e종목] "3Q 깜짝실적 삼성전기, 내년 영업익 1조 돌파 전망" close (439억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 4,500 등락률 -2.57% 거래량 2,233,192 전일가 175,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 현대차, 유튜브 채널 2곳 고소…"허위비방 강경 대응"현대차, 화물 운송용 무인항공기 개발 착수…2026년 상용화 목표코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감 close 였다. 외국인은 지난 주 현대차를 593억원 순매도했다. 이어 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 51,600 전일대비 600 등락률 -1.15% 거래량 2,214,532 전일가 52,200 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 '1t 트럭' 포터·봉고도 친환경…전기 화물차 3만대 시대 열린다현대기아차, 코로나 이후 최대 月 해외판매 …미국·인도 '쌍끌이'기아차, 美판매 두 달 연속 두 자릿수 증가…텔루라이드 1만대 육박 close 를 495억원 팔았다. 이밖에 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 153,500 전일대비 500 등락률 -0.32% 거래량 365,402 전일가 154,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 금호석유, 탄소나노튜브(CNT) 테마 상승세에 9.29% ↑금호석화, 아시아나 균등감자 대응 방안 논의중금호석유화학 "아시아나항공 균등감자 반대…산은에 입장 전달" close (428억원), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 250,000 전일대비 5,000 등락률 +2.04% 거래량 310,670 전일가 245,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]롯데케미칼 "美 크래커 사업, 내년 흑자전환"[컨콜]롯데케미칼 "NCC 사고 부담금 1천억 미만"롯데케미칼, 3분기 영업익 1938억원…전년比 39%↓ close (401억원), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 122,400 전일대비 700 등락률 -0.57% 거래량 571,251 전일가 123,100 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승코스피·코스닥 약 2% 오르며 마감…6월 이후 최대 상승폭제넥신, 주가 11만 9300원.. 전일대비 2.23% close (353억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 227,000 전일대비 4,000 등락률 +1.79% 거래량 356,362 전일가 223,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 SK텔레콤, 최남단 '이어도' 해양과학기지에 5G망 구축[주간HOT종목]개인, SKT '사자'…호실적+자회사 덕분SKT, 글로벌 텔레콤 어워드서 '최고 통신사' 등 2개 부문 수상 close (345억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 20,350 전일대비 50 등락률 -0.25% 거래량 1,836,933 전일가 20,400 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 한전, 'ESG 경영 확대' 보고서 발간…"석탄발전 축소·중단" 9차 전기본 전략환경영향평가 통과…남은 절차는[주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인 close (274억원), 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 500 등락률 +0.40% 거래량 310,401 전일가 126,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주만에 '팔자'…배터리株는 담아[클릭 e종목] "외부 호재 소진된 넷마블, 이젠 게임으로 승부해야"공정위, 네이버 이어 구글 정조준…"심사보고서 연내 발송" close (269억원), 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 11,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,617,410 전일가 11,250 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 '4.5조 잭팟 수주' 삼성ENG, 신규수주 목표액 '10.5조' 달성 청신호삼성엔지니어링, 주가 1만 1250원 (0.0%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 주가 1만 1300원 (-1.74%)… 게시판 '북적' close (250억원), 에이스테크 에이스테크 088800 | 코스닥 증권정보 현재가 23,900 전일대비 350 등락률 -1.44% 거래량 1,525,239 전일가 24,250 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 에이스테크, 주가 2만 3050원 (-5.53%)… 게시판 '북적'5G 많이 답답하셨죠? 이제는 와이파이로 5G급 속도 즐기세요!【증권가이슈】 테슬라가 가면 나도 간다! '전기차 관련주' close (207억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

원화 강세에 따른 외국인 순매수 강화가 기대된다는 분석이다. 서정훈 삼성증권 연구원은 "10월을 통과하는 동안 관찰됐던 지독한 관망세는 이제 적극적인 매수세로 태세를 전환하고 있다"면서 "그동안 미온적이던 외국인들의 움직임이 활기를 더하는 게 특징적"이라고 말했다. 서 연구원은 "원화 강세 등 외국인 매수세가 한층 강화될 수 있는 여건인 만큼 이들이 선호하는 대형 경기민감 가치주에 주목해야 할 것"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr