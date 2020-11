▶이성렬(전 헌법재판소 헌법재판관)씨 별세. 용영자씨 남편상, 수영·승영 씨 부친상, 염웅철(법무법인 동인 변호사·전 대전지검 홍성지청장)씨 장인상, 염준범(창원지검 검사)씨 외조부상 = 2일 오후 1시20분, 광주 남문 장례식장, 발인 4일 오전 8시, 장지 광주 영락공원, (062)675-5000

김지희 기자 ways@asiae.co.kr