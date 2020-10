[아시아경제 박소연 기자] 현대제철은 27일 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "스틸 구조 배터리 케이스는 개발을 어느 정도 완료한 상황"이라며 "기존 알루미늄 케이스대비 무게는 늘겠지만, 원가 측면에선 부담이 줄을 것으로 본다"고 밝혔다. 이어 "부품사와 공동개발하면서 현대차 및 글로벌 자동차 스펙을 모두 만족한 상황이라 현재라도 적용 가능하다"면서 "차기 모델로 스틸 배터리 케이스가 적용될 것으로 기대한다"고 말했다.

