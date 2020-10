연일 尹 사퇴 종용하는 홍준표…"이렇게 정치적인 검찰총장 역사에 없어"

[아시아경제 이지은 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표가 "역대 검찰총장 중 이렇게 정치적인 검찰총장은 전무했다"며 윤석열 검찰총장의 사퇴를 종용했다.

홍 전 대표는 24일 페이스북을 통해 "역대 검찰총장 중 이렇게 정치적인 검찰총장은 전무했다. 아마 앞으로도 없을 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "윤 총장이 법사위 국감에서 조국 사건때 박상기 법무부 장관의 선처 부탁을 폭로 하면서 마치 검찰총장이 당시 법무부 장관의 상위에 있는 자리인양 과시하기도 하고, 문재인 대통령과 비선 라인이 있는 양 문 대통령도 끌어들여 그 자리를 계속 지키겠다는 결의를 보였다"며 "더 이상 나를 건드리면 더한 것도 폭로 할수 있다는 정치적으로는 절묘한 방어 수순일 수도 있으나 그것이 바로 윤 총장이 무덤으로 가는 잘못된 선택일 수도 있다"고 지적했다.

이어 "그만 총장직에 미련갖지 말고 사내답게 내던지라"며 "그 정도 정치력이면 여의도판에서도 충분히 통할 수 있는 대단한 정치력이다. 잘 모실테니 정치판으로 오라"고 덧붙였다.

홍 전 대표는 "그게 윤 총장이 당당하게 공직을 마무리 지을수 있는 길"이라며 "윤 총장과 문 정권은 이제 루비콘 강을 건넜다. 이제는 문 정권 사람들은 더 이상 그 누구도 윤 총장과 대화를 하지 않을 것"이라고 말했다.

홍 전 대표는 전날 페이스북을 통해서도 윤 총장의 사퇴를 종용하며 "사퇴하고 당당하게 정치판으로 오라"고 촉구한 바 있다. 또 22일에는 페이스북을 통해 "우리를 그렇게 모질게 못살게 굴던 사람을 우파 대선 후보 운운하는 것도 아무런 배알도 없는 막장 코미디"라며 우파 대선후보로 떠오른 윤 총장에 견제구를 날리기도 했다.

