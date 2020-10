속보[아시아경제 최석진 기자] 윤석열 검찰총장이 22일 진행 중인 국회 법제사법위원회의 대검찰청 국정감사에서 "검찰총장이 법무부 장관의 부하는 아니다"며 "장관이 수사지휘를 통해 검찰총장의 수사지휘권을 배제한 조치는 위법하고 부당하다는 게 검사들과 학자들 대다수의 의견"이라고 밝혔다.

