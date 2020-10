현대차, 안전하고 합법적인 운전연수 앱 '운전결심' 출시

[아시아경제 성기호 기자] 현대자동차가 경찰 및 시민단체와 함께 모바일 플랫폼을 통해 안전하고 합법적인 운전 연수 문화 정착에 나선다.

현대차는 경찰청과 안전생활실천시민연합(이하 안실련)과 함께 지난 19일 비대면 업무협약식을 열고 초보 운전자 사고 예방을 위한 안심 운전 연수 캠페인 진행 등을 목표로 상호 협력하기로 했다고 22일 밝혔다.

금전 사기, 미검증 강사의 강습, 불법 개조 교습 차량 등 여러 문제점에도 불구하고 ▲불법 운전 연수에 대한 고객 인식 부족 ▲합법 운전 연수의 복잡한 절차 및 낮은 접근성 등의 이유로 인해 불법 운전 연수는 계속해서 성행해왔다.

이러한 환경을 개선하기 위해 현대차 등은 합법 운전 연수를 비대면·모바일 형식으로 제공하는 새로운 서비스 플랫폼을 개발·제공하기로 협의했으며, ▲현대차는 플랫폼 제공·운영·홍보 및 안심 운전 연수 캠페인 운영을 ▲경찰청은 플랫폼 활성화 지원 등을 ▲안실련은 안심 운전 연수 캠페인 운영 지원 등을 담당하기로 했다.

구체적으로 3자는 운전 연수를 원하는 수요자와 공급자(운전전문학원)를 1:1로 매칭시켜주는 신개념 모바일 플랫폼 '운전결심' 출시를 통해 건전한 운전 연수 문화를 선도해 나갈 계획이다.

현대차 등은 먼저 서울·경기·인천 지역에서 제휴 학원 20개소를 통해 시범 서비스를 제공하고, 내년 중 전국 5대 광역시 및 제주시로 서비스 지역을 확대해 나갈 예정이다.

'운전결심' 모바일 웹 또는 앱을 통해 운전 연수를 신청한 고객들에게는 선착순으로 신세계 모바일 상품권이 증정되며, 연수가 끝난 후에는 ▲현대차 신차 구매 할인 혜택 ▲현대셀렉션 특정 상품 이용 할인 혜택 등 다양한 추가 혜택을 제공받을 수 있다.

현대차 관계자는 “운전 연수 매칭 모바일 플랫폼인 '운전결심' 은 합법적인 운전 연수 확산을 위해 민·관·사가 협력하여 건전한 교통 문화를 만들어 나간다는 점에서 큰 의미가 있다”며, “특히, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 대면 접촉을 최소화해야 하는 상황에서 '운전결심' 은 시의적절한 대응책이 될 수 있을 것”이라고 말했다.

