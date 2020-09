에듀윌 공인중개사 ‘100% 환급 평생패스 플러스’…기간 걱정없이 평생 수강료 환급

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)이 공인중개사 대표 강좌 ‘100%환급 평생패스 플러스’를 선보인다.

기간 한정 얼리버드 특별 혜택으로 환급기간 걱정없이 평생 언제든 공인중개사 시험에 최종 합격하면 교재 및 제세공과금을 제외한 수강료를 100% 환급해준다. 2021년부터 매년 시험 응시 후 불합격해도 다음 시험까지 수강기간을 무료로 연장해준다.

에듀윌 공인중개사 ‘100%환급 평생패스 플러스’는 합격까지 평생 온라인 강의를 무제한 수강할 수 있고, 학원강의 100% 라이브 클래스를 단독 제공한다. 베스트셀러 1위 교재 총 18권이 포함돼 있으며, 경매, 중개 및 토지 실무에 대한 다양한 실전 노하우를 습득할 수 있는 82만원 상당의 실무 종합패키지도 이용할 수 있다.

에듀윌 전문 교수진과 합격연구소가 함께 만든 4단계 합격 커리큘럼이 ‘100% 환급 평생패스’의 핵심이다. 합격생 10명 중 8명이 선택한 에듀윌 전국 실전모의고사는 꾸준히 응시만 해도 확실한 합격을 기대해 볼 수 있다.

공인중개사 합격 이후에도 에듀윌이 함께 한다. 에듀윌 공인중개사 동문회를 통한 1만명 이상의 전국 인맥네트워크는 물론, 취업, 물권 등 고급정보의 실시간 교환과 지역 및 지부별 정기모임, 취업 및 개업 실무특강을 들을 수 있다.

공인중개사 ‘100%환급 평생패스 플러스’ 과정에 대한 보다 자세한 내용은 에듀윌 홈페이지를 통해 확인해 볼 수 있다.

