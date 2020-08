민주당 취재기자 코로나19 확진 판정…국회 초유의 '셧다운'

[아시아경제 강나훔 기자] 26일 더불어민주당 최고위원회의를 취재했던 기자가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 확진 판정을 받았다.

국회 관계자는 이날 오후 "민주당 취재 기자가 양성 판정을 받았다"며 "국회 코로나 대응 TF 회의를 긴급하게 할 것"이라고 밝혔다.

확진 판정을 받은 해당 기자는 이날 오전 국회에서 민주당 최고위를 취재했으며, 회의에는 이해찬 대표와 김태년 원내대표 등 지도부가 참석했다.

당 지도부는 이 기자가 코로나 확진자와 접촉한 사실이 알려진 이날 오후부터 자가격리에 들어갔다. 민주당은 지도부 공백 상태를 메우기 위해 '권한대행 체제'도 검토중인 것으로 알려졌다.

'국회 셧다운'도 예상된다. 현재 국회는 해당 기자가 드나든 기자실과 당대표 회의실 등을 방역 처리하고 폐쇄한 상태다. 의원회관의 경우 폐쇄 여부를 논의 중이다.

향후 국회 일정에도 큰 차질을 빚을 것으로 보인다. 이날 민주당 지도부를 비롯한 상당수의 현역 의원들이 코로나19 감염 검사를 받아야 하고, 검사 결과가 나올 때까지 자가격리에 들어가야 한다. 이에 따라 현재 진행중인 결산국회 일정에도 영향이 불가피하다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr