산림청, 산불재난특수진화대 ‘정예요원화·인원 확충’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 산불재난특수진화대의 정예요원화와 인원 확충을 실현한다.

산림청은 ‘산림보호법 시행령’에 산불재난특수진화대의 구성·운영에 관한 법적 근거(제29조의 2)를 신설해 시행한다고 19일 밝혔다.

산불재난특수진화대의 구성·운영 조항은 최근 기후변화로 인해 연중·대형화 하는 산불재난에 신속하고 효율적으로 대응할 목적으로 신설됐다.

이를 통해 산림청은 현재 330명으로 운영 중인 산불재난특수진화대원을 435명으로 확대한다. 특히 충원인력 중 160명은 공무직화해 평균연령 38세의 비교적 젊은 인력을 채용해 체력과 전문성을 갖춘 정예요원으로 육성·활용한다는 복안이다.

산불재난특수진화대원의 활약은 지난 5월 고성산불 발생 당시에 두드러졌다. 당시 산불재난특수진화대원은 현장에 접근이 어려운 야간, 산악지역 불 머리에 집중 투입돼 산불진화헬기가 투입되기 전까지 산불의 60%가량을 진화했다.

이 덕분에 올해 고성산불(피해면적 123㏊)의 경우 지난해 같은 지역(고성)에서 발생한 산불 피해규모(1267㏊)와 비교할 때 1/10 수준으로 최소화됐다는 평가를 받는다.

하지만 이면에 산불재난특수진화대는 그간 산림재해일자리 사업의 단기계약 형태(10개월)로 고용돼 인력교체가 잦고 산불진화 기술 숙련의 한계를 보였다. 여기에 고용비율이 50세 이상으로 높다는 점도 불리한 여건으로 작용했다.

이에 산림청은 산불재난특수진화대 구성·운영에 관한 법적근거를 마련해 안정적 고용과 젊은 인력의 충원으로 이들의 산불진화 활동에 효율성을 높인다는 전략이다.

산불재난특수진화대는 통상 조별 12명 내외로 구성되며 대형 산불로 확산할 우려가 있는 산불 진화현장과, 접근이 용이하지 않은 지역에서의 산불 진화현장, 관할 지역 외의 지역에서의 산불 진화현장 등지에서 산불예방·진화 활동 임무를 수행한다.

산림청 고락삼 산불방지과장은 “산불재난특수진화대 구성·운영에 관한 법적 근거 마련이 산불 대응 태세 강화에 기여할 것으로 기대한다”며 “산림청은 상시 출동태세 유지로 산불이 발생했을 때 언제, 어디서든 신속한 진화로 국민 안전을 확보하고 산불피해를 최소화 하는데 주력할 것”이라고 말했다.

