이디야커피, 부드럽고 쫄깃한 ‘대만식 샌드위치’ 2종 출시

[아시아경제 이선애 기자] ] 이디야커피가 18일 탕종식빵으로 쫄깃한 식감을 살린 대만식 샌드위치 2종을 추가로 출시하며 간편식 라인업을 확장했다.

이번 신제품 2종은 지난해 출시한 대만식 ‘햄앤치즈 샌드위치’가 높은 호응을 얻은 점에 주목해 고객들이 더욱 다양한 대만식 메뉴를 선택할 수 있도록 선보였다. 대만식 샌드위치는 이국적이고 달콤한 풍미와 아기자기한 비주얼로 작년부터 2030 소비자 사이에서 화제를 모아 온 인기 아이템이다.

이디야커피의 대만식 샌드위치는 바쁜 현대인들이 복잡한 조리 과정 없이 매장에서 구매 후 바로 먹을 수 있는 제품이다. 끓는 물에 밀가루를 반죽한 탕종식빵을 사용해 일반 식빵에 비해 쫄깃하고 촉촉한 식감을 느낄 수 있다. 소화가 잘 되기 때문에 커피와 함께 즐기는 간식은 물론 한끼 식사로도 어울린다.

대만식 샌드위치 신제품 2종은 ‘피넛버터앤딸기잼 샌드위치’와 ‘팥앤크림 샌드위치’로 구성됐다. ‘피넛버터앤딸기잼 샌드위치’는 고소한 피넛버터와 달콤한 딸기잼, 스모크햄이 어우러져 상큼한 맛을 즐길 수 있으며, ‘팥앤크림 샌드위치’는 팥 앙금과 버터크림 소스를 넣어 씹는 맛과 동시에 달콤한 풍미를 느낄 수 있다.

신제품 2종의 가격은 각 2100원이다.

김주예 마케팅본부장은 “매장에서 간단하게 식사를 해결하려는 고객들이 늘어나 간편식 제품을 추가로 선보이게 됐다”며 “앞으로도 커피와 어울리는 간편식 제품을 다양하게 선보일 예정”이라고 말했다.

