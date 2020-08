통합당 전·현직 의원들 “특정 교회·종교인 공격” 반발

정진석 "검사 받아야 할 사람들 윽박지르면…몸 움츠리게 돼"

민경욱 "경찰·서울시 차로 길 막아…집단감염 위험 더 크게 노출"

김진태 "대통령이 국민 협박…있을 수 없는 일"

[아시아경제 임춘한 기자] 미래통합당의 전·현직 의원들이 문재인 대통령이 사랑제일교회 신도들이 광화문 집회를 감행한 것과 관련 '국가방역시스템에 대한 명백한 도전이자, 국민의 생명을 위협하는 용서할 수 없는 행위'라고 한 것에 대해 공세에 나섰다.

정진석 통합당 의원은 17일 페이스북에서 “수도권의 코로나19 확산이 걱정이다. 그 와중에 특정 교회, 특정 종교인을 공격하는 목소리가 커지고 있다”며 “신천지 교회, 이태원 클럽이 중심이 된 코로나 확산의 경우에서 보았듯이 특정 세력 집단에 대한 공격은 코로나 확산 저지에 도움이 되지 않았다. 보건당국의 낮은 목소리가 오히려 도움이 됐다”고 밝혔다.

정 의원은 “대통령과 국무총리, 여당 차세대 주자가 화내고 윽박지르면 검사받아야 할 사람들은 몸을 움츠리게 된다”며 “선선히 검사받을 용기가 나겠느냐”고 지적했다.

정 의원은 “정부의 조바심과 걱정은 이해한다. 그렇더라도 이런 성난 목소리가 코로나 확산 저지에 정말 도움이 될지 의문”이라며 “지금까지 그랬듯이, 방역 당국의 전문적인 대응과 처방에 맡겨두는 것이 더 나은 방법이지 않을까”라고 강조했다.

민경욱 전 통합당 의원은 "오늘 하루 해운대에만 피서객 26만명, 부산 전체 해수욕장엔 86만 명이 운집했다니 그 분들 수영복 입은 채로 전부 코로나 검사하고 의법 처리하라"고 밝혔다.

민 전 의원은 "코로나 집단감염 예방한다고 헌법적 권리인 시위와 집회를 막으려 하던 바로 그 경찰과 서울시 당국이 차로 길을 다 막아놔서 시민들이 집단감염의 위험에 더 크게 노출됐다"며 "고소하겠다"고 말했다.

김진태 전 통합당 의원은 "대통령이 국민을 협박하는 건 민주주의 국가에서 있을 수 없는 일"이라며 "같은 날 같은 곳에서 열린 민주노총 주최 집회엔 더 많은 사람이 온다고 보도됐다. 어떤 조치를 취하는지 두고 보겠다"고 밝혔다.

김 전 의원은 "박원순 전 서울시장은 왜 광화문 한복판에서 서울시장(葬)으로 치르게 했나"라며 "빗속에 자발적으로 나온 성난 민심을 탄압하는 내로남불 정권엔 내리막길만 있을 뿐"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr