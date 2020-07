김두관 “집값폭등의 주범은 미래통합당…수도권 집값 박근혜 정부부터 올랐다”

[아시아경제 전진영 기자] 김두관 더불어민주당 의원이 정부의 부동산 정책을 반대하는 미래통합당을 향해 “집값폭등의 주범은 통합당이고 시세차익의 수혜자는 통합당 국회의원”이라고 비판했다.

김 의원은 29일 페이스북에서 MBC 보도를 인용해 “수도권 집값은 박근혜 정부 후반기부터 오르기 시작했다”며 “그 원인은 2014년 말 새누리당이 주도해서 통과시킨 부동산 3법인 이른바 ‘강남특혜 3법’ 때문”이라고 말했다.

그는 “(해당 법안은) 건설사가 마음대로 분양가를 정하게 해주고, 헌집 1채를 가진 조합원이 최대 3채까지 불릴 수 있게 하고, 개발 이익도 환수하지 않도록 하는 내용이었다”며 “이 법 통과로 강남 발 집값 폭등은 시작됐다”고 밝혔다.

김 의원은 “통합당 의원 3명은 (부동산으로) 각각 19억, 11억, 7억을 벌었다. 그런데 이건 아무것도 아니다”라며 “정부를 질타한 주호영 통합당 원내대표는 자그마치 23억을 벌었다. 뒤로는 집값으로 떼돈을 벌었지만 입으로는 서민을 팔았다”고 비판했다.

이어 “6년 동안 73억 원을 벌어들인 의원도 있다. 박덕흠 통합당 의원의 사례는 국토교통위가 왜 젖과 꿀이 흐른다고 표현하는지 몸으로 보여주셨다”고 강조했다.

김 의원은 “통합당은 원래 다주택자들 이익을 대변하는 정당이니 그러려니 하겠다. 다만 자기들이 저지른 집값 폭등 책임을 현 정부에 뒤집어씌우는 일은 중단하는 게 기본 예의 아닌가”라고도 덧붙였다.

그러면서 다주택자인 민주당 의원이나 고위공무원의 빠른 처분을 촉구했다. 그는 “경선에 참여하고 계신 세 당 대표 후보에게 요청한다. 민주당 다주택자는 공천 신청 때 서약한대로 1채만 남겨 놓고 연말까지 모두 처분토록 하자”며 “그래야 민주당 주택정책에 최소한의 명분이 생긴다”고 했다.

김 의원은 “우리가 떳떳하지 못하면 남 탓을 하기도 민망하다. 내 살을 먼저 도려내지 않고 부동산 잡겠다고 해 봐야 누구도 믿지 않는다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr