박지원, ‘北 30억 달러 제공’ 문건에…"위조 서류"(종합)

주호영 "남북경협 북핵 개발에 도움"…박지원 "그걸 어떻게 아나"

[아시아경제 임춘한 기자] 박지원 국가정보원장 후보자는 27일 2000년 남북정상회담 당시 공개된 합의서 외의 '비밀 경제협력 합의서' 존재가 사실이면 "제 인생과 모든 것을 걸고 책임지겠다"고 밝혔다.

박 후보자는 이날 국회 정보위원회 인사청문회에서 주호영 미래통합당 원내대표가 '다 합치면 국민이 모르는 30억 달러다. 사실이면 후보에서 사퇴해야 한다'고 지적하자 이같이 말했다.

주 원내대표는 박 후보자가 2000년 6·15 남북정상회담 성사 과정에서 총 30억달러를 북한에 별도로 제공하는 문건에 서명했다는 의혹을 제기했다. 이에 대해 박 후보자는 "나와 김대중 대통령을 모함하기 위해 서명을 위조했다"며 "수사기관에 수사 의뢰를 하겠다"고 밝혔다.

주 원내대표는 "합의서에는 남북정상회담을 계기로 인도주의 정신에 입각해 달러를 제공한다는 내용이 담겼다"며 "(합의서) 사인도 (박 후보자의 것과) 똑같다"고 지적했다. 박 후보자는 "어떤 경로로 문건을 입수했는지 모르지만, 4·8 합의서는 지금까지 공개가 됐고 다른 문건에 대해선 저는 기억도 없고 (서명) 하지도 않았다"고 말했다.

주 원내대표가 이날 오후 통합당 비상대책위원회 회의에서 공개한 해당 문건의 이름은 '경제협력에 관한 합의서'다. 이 문건에는 '2000년 6월부터 3년간 25억 달러의 투자 및 경제협력 차관을 (북한의) 사회간접자본 부문에 제공한다'는 내용이 담겼고, '남측은 남북정상회담을 계기로 5억 달러를 제공한다'는 대목도 있다고 주 원내대표는 주장했다. 주 원내대표는 "실제로 북한에 얼마나 제공됐는지 밝혀야 한다"며 "이를 토대로 (박 후보자가) 적과 내통한 사람이라고 한 것"이라고 밝혔다.

박 후보자는 '개성공단 등 남북경협 자금이 북한의 핵무기 개발에 도움이 되느냐'는 주 원내대표의 질문에 "구체적으로 알지 못한다"며 "저는 지금도 개성공단이 합의된 대로 2000만평이 개발되고 이명박 전 대통령이 기숙사를 지어줬다면 큰 경제발전을 이뤘을 것으로 본다"고 말했다.

주 원내대표가 "북한이 그 돈을 핵 개발에 쓰면 더 큰 문제이고 핵 개발에 안 썼다고 해도 핵 개발 자금을 당겨오는 기회비용으로 쓰인다"는 한 교수의 발언을 인용하자 박 후보자는 "교수님이 잘못 생각했다고 본다"고 밝혔다.

박 후보자는 ‘남북경협이 북한 핵 개발에 조금이라도 도움이 됐을 것 아니냐’는 주 원내대표의 말에 대해 "저는 알지도 못하고 그런 자료도 없다"고 답했다.

주 원내대표가 “어머니를 어머니로 부르는 것은 어머니가 낳았으니까 그런 것 아니냐. (핵개발과 남북경협의 관계도) 이치상으로 그런 것 아니냐”고 몰아세우자, 박 후보자는 "이치를 갖고 저한테 강요하지 말라"면서 "제가 그것을 어떻게 아느냐"고 말했다.

