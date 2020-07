도봉구, 동복지대학 컨소시엄 협약 맺어

‘8개동 지역사회보장협의체’와 ‘8개 동주민센터’, ‘4개 복지기관’ 기관장 모여 상호 존중과 신뢰로 동복지대학 운영 전반에 적극 협력할 것 약속

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 14일 주민주도 동지역사회보장협의체 활성화사업 ‘동복지대학 컨소시엄 협약식’을 도봉구청 자운봉홀에서 개최했다.

동복지대학은 주민이 중심이 돼 지역복지의제 발굴에서부터 실행까지 할 수 있도록 주민-관-복지기관이 손잡고 주민의 역량을 키우고 지역복지를 강화하는 사업이다.

앞서 구는 ‘2019년 지역사회보장협의체 활성화사업’ 공모에 선정돼 지난 해 2개동(방학2동, 창2동)이 1년차 동복지대학을 먼저 시작했다.

지난 해 우수한 운영 성과를 바탕으로 올해는 총 8개동으로 동복지대학을 전폭적으로 확대해 추진 할 계획이다.

이날 개최 된 컨소시엄 협약식에서 동복지대학을 운영하고 있는 ‘8개동 지역사회보장협의체’와 ‘8개 동주민센터(쌍문2동, 방학1?2동, 창1?2?4동, 도봉1?2동)’, ‘4개 복지기관(방아골종합사회복지관, 창동종합사회복지관, 도봉서원종합사회복지관, 도봉구정신건강복지센터)’의 기관장이 한자리에 모여 상호 존중과 신뢰로 동복지대학 운영 전반에 적극 협력할 것을 약속했다.

지난해에 설립 된 동복지대학은 주민들의 적극적인 참여와 운영으로 같은 해 9월 개최한 ‘서울시지역사회보장협의체 지역대회’에서 우수사례로 발표하는 성과를 냈다.

동복지대학에 참여한 주민들은 인권과 복지의 눈으로 마을의 어려운 이웃을 찾아내고 도울 수 있는 방법까지 배우는 기회가 됐으며 총 89명의 졸업생 중 20명을 동지역사회보장협의체 신규 위원으로 위촉, 협의체의 인적 기반을 확대했다.

동복지대학은 지역 복지에 대한 관심이 많거나 현재 복지 관련 활동을 하고 있는 주민을 대상으로 1년차에는 주민조직화, 인권, 복지의제 발굴 연습을, 2년차에는 발굴한 복지의제로 동복지계획을 세워 직접 실행할 수 있도록 교육한다.

이동진 도봉구청장은 “오늘 개최된 협약식과 그간의 성과를 발판으로 민관협력 동복지대학이 성공적으로 운영돼 지역 복지가 한층 강화, 살기 좋은 도봉 만들기에 기여하기를 기대한다”고 밝혔다.

