조국, SNS로 윤석열 비판…"2013년엔 부당지휘 폭로, 지금은…"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 조국 전 법무부 장관은 5일 자신의 페이스북에 "2013년 국정원 여론조작사건 특별수사팀장 윤석열 검사 ≒ 2020년 윤석열 검찰총장 최측근을 수사하려는 서울중앙지검 수사팀"이라고 주장하며 우회적으로 비판했다.

조 전 장관은 이어 "2013년 황교안 법무부장관, 국정원 여론조작사건 수사를 막기 위하여 비공식적으로 부당한 수사지휘 했고 당시 윤석열 검사가 이를 폭로했다"고 말했다. 이어 "2020년 추미애 법무부장관, 검찰총장 측근 수사팀의 수사독립성 보장을 위하여 공개적으로 법에 따라 총장에게 지시"라고 덧붙였다.

이는 2013년 댓글 사건 때 황교안 당시 법무부 장관은 불법적인 방식으로 검찰 수사를 막았지만, 그와 다르게 추 장관은 수사팀의 독립성을 지켜주기 위해 법에 따라 수사 지휘권을 발동한 것이라는 주장으로 풀이된다.

또한 조 전 장관은 이날 다른 게시글을 통해 문재인 대통령과 김인회 인하대 법학전문대학원 교수의 저서 '검찰을 생각한다'의 일부를 언급하며 검찰총장에 대한 장관 수사지휘권의 당위성을 강조했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr