[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군의회는 30일 오전 10시 본회의장에서 제243회 임시회를 열어 제8대 후반기 의장단 원 구성을 마무리했다고 밝혔다.

이날 열린 의장단 선거에서 전반기 의장인 정인균 의장이 연임해 의장으로, 심인식 의원을 부의장으로 선출됐다.

정인균 의장은 “다시 한번 중책을 맡겨주신 동료 의원 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “동료 의원님들과 소통하고 화합해 군민의 뜻을 존중하는 열린 의회를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

심인식 부의장은 “의장님을 도와 의회와 집행부가 원활하게 소통하며, 군민들의 의견이 의정에 잘 반영될 수 있도록 지혜를 모으고 힘을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 제8대 후반기 의장단은 내달 1일부터 임기를 시작해 본격적인 의정활동을 펼칠 예정이다.

