[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <과장급 전보> ▲청장실 비서관 최명근 ▲운영지원과 과장 문경례 ▲조달관리국 조달가격조사과장 박수천 ▲조달관리국 조달등록팀장 정학수 ▲구매사업국 자재장비과장 김종민 ▲구매사업국 쇼핑몰기획과장 정진성 ▲조달품질원 조사분석과장 전현철 ▲조달교육원 원장 나석영 ▲서울지방조달청 장비구매과장 유경숙 ▲광주지방조달청 청장 백호성 ▲전북지방조달청 청장 이주현 (이상)

