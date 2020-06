베이지크 #마켓컬리, 지방시뷰티 #타임스퀘어[뷰티샵#]

[컬처&라이프부 최정화 기자] ▷비건 K브랜드 '베이지크'가 마켓컬리에 공식 입점하고 이벤트 진행이 한창이다. ▷프랑스 럭셔리 브랜드 지방시 뷰티가 신세계백화점 타임스퀘어점에 매장을 오픈하고, 방문객에게 다양한 혜택을 제공한다.

베이지크, '마켓컬리 입점 기념' 이벤트 진행 중

친환경적이고 윤리적인 제품을 선보이는 비건 코스메틱 브랜드 '베이지크(Beigic)'가 온라인몰 마켓컬리에 공식 입점을 기념해 이벤트를 진행 중이다.

지난 25일부터 다음 달 9일까지 2주간 10% 할인과 제품 1개 구매 시 에코백을 증정하는 이벤트를 진행한다. 이번에 베이지크가 입점한 제품은 코렉팅 페이셜 스크럽, 컴포팅크림, 리제너레이팅 오일 페이셜 3종이다.

베이지크는 최고의 원료만이 최고의 화장품을 만들 수 있다는 기본적인 원칙에서 출발해 공정무역과 오가닉 인증을 받은 페루산 프리미엄 원두를 주원료로 하고 있다. 또한, 유해성분인 인공향료, 인공 색소, 셀페이트(SLS), 파라벤, 실리콘 등이 함유되어 있지 않아 예민한 피부뿐만 아니라 모든 피부 타입에 안심하고 사용할 수 있으며 동물실험에 반대하고 있다.

지방시 뷰티, 신세계백화점 타임스퀘어점 오픈 기념 프로모션 '폰스트랩, 향수, 미니거울, 립카드 등 증정'

프랑스 럭셔리 꾸뛰르 브랜드 지방시(GIVENCHY)가 신세계백화점 타임스퀘어점에 새로운 매장을 오픈한다.

지방시 뷰티 매장은 신세계 타임스퀘어점 1층에 위치하며, 지방시의 오뜨 꾸뛰르 감성이 고스란히 반영된 디자인으로 공간을 구성했다. 특히 고객들이 자유롭고 재미있게 메이크업을 경험할 수 있는 ‘플레이 스테이션(Play Station)’이 매장 중앙에 위치해 아이코닉한 제품들을 쉽게 테스트해볼 수 있다.

신세계백화점 타임스퀘어점 매장은 브랜드 공식 모델 강다니엘의 최근 뷰티 화보에서 소개된 대표 메이크업 제품을 비롯해 스킨케어, 향수 등 지방시 뷰티의 베스트 셀링 제품들을 모두 만날 수 있다. 무결점 피부 표현을 위한 멀티 코렉팅 파우더이자, 신규 쉐이드와 패키지로 리뉴얼한 ‘프리즘 리브르(PRISME LIBRE)’부터 우수한 지속력과 커버력을 지닌 ‘땡 꾸뛰르 쿠션(TEINT COUTURE CUSHION)’, 선명한 립 컬러가 매력적인 대표 립스틱 ‘르 루즈(LE ROUGE)’까지 다양한 제품을 직접 경험해 볼 수 있다.

지방시는 매장 입점을 기념해 다양한 프로모션을 함께 진행한다. 전 구매 고객에게 지방시 로고가 새겨진 ‘지방시 폰 스트랩’을 제공하고, 매장 방문 후 고객 등록 시에는 ‘르 로즈 퍼펙토 립 카드’ 및 ‘향수 1ml’, 선착순 200명에게 ‘꾸뛰르 미니 거울’을 추가 증정한다.

또한 타임스퀘어점에서 판매되는 프로모션 세트 전 구매 고객 대상에게 ‘스킨케어 디럭스 샘플 듀오’를, 베스트 셀러들로 구성된 ‘페이스&립 세트’ 구매 시 ‘지방시 플랫 파우치’ 및 ‘르 루즈 미니 립’을 선물해 매장 방문객에게 특별한 혜택을 제공한다.

사진=베이지크, 지방시

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr