보험 갈아타는 계약자 절반은 사망보험…비슷한 사망보험으로 '환승'

승환계약 증가…설계사, 수당 수수료 더 받으려 '꼼수'

[아시아경제 오현길 기자] 생명보험 상품을 갈아타는 가입자 중 절반 이상은 같은 종목인 사망보험 내에서 전환이 이뤄지고 있는 것으로 나타났다. 이에 따라 생명보험 신계약건수도 몇 년째 꾸준한 증가세가 이어졌다.

이는 고령화와 저출산으로 보험 가입인구가 줄어들어 내리막길을 걷고 있는 생명보험사들의 영업환경에 역행되는 결과다.

전문가들은 보험설계사들이 수당과 수수료를 더 받기 위해 고객을 속여 승환계약(갈아타기)이라는 꼼수 영업을 한 데 따른 것으로 불완전 판매로 귀결될 경우 보험업계의 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있다고 지적한다.

23일 생명보험협회에 따르면 지난해 생명보험 전체 신계약 건수는 1530만건으로 전년동기 1403만건 보다 9.0% 신장했다. 신계약건수는 2016년 1435만건에서 2017년 1397만건까지 떨어졌다가 2018년부터 증가세로 전환했다.

반면 생명보험 해약건수는 늘어나는 추세다. 2016년 617만건, 2017년 619만건을 기록했던 해약건수는 지난해 680만건으로 껑충 뛰었다. 보험 신규가입과 해지가 동시에 증가하는 현상은 승환계약이 빈번하게 이뤄지고 있다는 것이라는 게 보험업계의 시각이다.

승환계약은 신계약을 체결하면서 계약을 해지하거나 기존 보험계약의 중요 내용을 변경하는 것을 말한다. 보험 리모델링처럼 나이나 경제상황에 따라 보험을 재설계하는 게 일반적이다. 하지만 일부 보험설계사는 보험대리점 등으로 소속을 옮기는 과정에서 기존 고객의 계약을 새 회사의 상품으로 갈아타도록 부당한 승환계약을 유도하고 있다.

특히 기존 보험 계약을 해지하고 1개월 내 새 보험에 가입하는 승환계약 중 절반 가량은 사망보험에서 또 다른 사망보험으로 바뀐 것으로 집계됐다.

백철 한국신용정보원 데이터전략팀장과 김석영 보험연구원 선임연구위원이 최근 보험학회지에 공개한 '생명보험 승환에 대한 탐색적 연구' 결과에 따르면 보험 가입 후 1개월 내 해지하고 새로운 보험에 가입한 승환계약의 60.4%는 같은 종목의 보험으로 바꿨다.

사망보험을 해지하고 다시 사망보험에 가입한 경우는 50.3%에 달했다. 변액보험에서 변액보험으로 갈아탄 비율은 7.1%였으며 생존보험(1.5%)과 생사혼합보험(1.5%)도 모두 같은 종목군에서 승환했다.

연구팀은 "계약자와 판매자의 이해관계가 일치한 것이 사망보험의 갈아타기가 많은 이유"라면서 "계약자 입장에서 새 보험에 가입하면 요율 개정에 따른 보험료 인하효과를 기대할 수 있고 판매자는 신규 계약으로 수당ㆍ수수료를 더 많이 받을 수 있다"고 설명했다. 다만, 수당ㆍ수수료가 높은 사망보험 위주로 승환이 이뤄지는 것은 판매자의 주도로 이뤄지는 것으로 분석했다.

보험업계 관계자는 "새로운 고객이나 시장을 확보하지 못한 설계사들이 승환계약을 악용한다"면서 "부당한 계약으로 인한 불완전판매는 보험의 신뢰도를 떨어뜨리는 결과를 초래해 결국 업계에 악영향을 끼치게 된다"고 우려했다.

