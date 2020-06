[클릭 e종목]"대우조선해양, LNG 설비 관련 높은 기술 경쟁력 보유"

하나금융투자 보고서 "LNG설비 관련 발주 더 늘것"

하나금융투자는 9일 대우조선해양에 대해 높은 기술 경쟁력을 바탕으로 다양한 형태의 LNG 설비를 수주할 것으로 예상된다며 투자의견 매수와 목표주가 4만원을 유지했다.

대우조선해양은 러시아 선주로부터 1척당 3억6000만달러 규모의 초대형 LNG 저장시설을 수주했다. 이번에 수주한 LNG 저장시설은 야말 프로젝트에서 생산된 LNG를 유럽과 아시아 지역으로 수출을 내보내기 위해 중간 기착지인 무르만스크와 캄차카해역에 2022년에 설치될 전망이다.

박무현 하나금융투자 연구원은 “2척의 옵션 계약이 붙어 있는 전체 4척의 수주물량이므로 수익성도 매우 좋을 것”이라며 “LNG 시장은 전통적인 전력 발전 용도뿐 아니라 선박 연료로서의 LNG도 부각되고 있다는 점에서 다양한 형태의 LNG 설비들의 발주가 점점 더 늘 것”이라고 전망했다.

LNG 버커링 항구 수는 지난해 9월 75개에서 현재 81개로 늘었다. 국내 조선소들부터 LNG 추진 선박의 인도량이 계속 늘고 있다는 점을 고려하면 LNG 버커링 항구 수는 더 늘 것으로 판단된다. LNG 선박 연료 시장이 확대될수록 LNG를 저장하려는 저장 구조물에 대한 수요도 함께 높아지기 때문이다.

박무현 연구원은 "대우조선해양은 LNG선뿐 아니라 LNG-RV, LNG-FSRU, LNG-FSU 등 운송, 저장, 재기화 등 LNG 풀 라인업을 갖췄다"며 "세계에서 유일하게 대형 쇄빙 LNG 선박의 인도 실적까지 갖추고 있어 기술적 경쟁력이 높은 것으로 보인다"고 설명했다.

이어 그는 “카타르 LNG선은 각 조선소가 45척씩 수주할 것으로 알려졌다”며 “대형 LNG 구조물 수주 소식은 회사의 동일 선종 반복 건조 효과를 높여 선박 건조마진을 높이는데 기여할 것”이라고 말했다.

