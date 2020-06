AXA손해보험 종로콜센터 직원 확진…5명 추가 감염(상보)

[아시아경제 강주희 인턴기자] 서울 종로5가 인근 AXA손해보험 종로 콜센터 직원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 확진된 후 가족, 접촉자 등 5명이 추가로 확진됐다. 콜센터 내의 전파 사례는 아직 확인되지 않았다.

3일 서울시에 따르면, 콜센터 직원인 서대문구 30번 환자(52)와 남편인 서대문구 29번 환자(59세 남성)가 전날(2일) 코로나19 확진 판정을 받았다.

시는 콜센터 내에서 서대문구 30번 환자와 접촉한 120명을 상대로 검사에 나섰다고 밝혔다.

콜센터에 근무하는 30번 환자의 동료 중에서 추가 확진자는 아직 확인되지 않았으나, 가족과 접촉자 등이 양성으로 확인된 것으로 조사됐다.

서대문구 29·30번 부부의 딸(29)은 부모보다 앞선 지난 1일 코로나19 확진 판정을 받아 서초구 45번 환자로 등록됐다.

서초구 45번의 남편(32)도 같은 날 양성 판정을 받고 서초구 44번 확진자로 등록됐다.

서대문구 29·30번 부부와 접촉한 강북구 거주 남성(72)은 서대문구에서 검사받은 뒤, 지난 2일 강북구 15번째 환자로 판정받았다.

서울시는 이들 확진자 5명을 '서초구 가족 관련'으로 분류해 관리한다고 밝혔다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr