"중국 편든다" 트럼프 美 방역 실패 WHO에 화풀이

트럼프 대통령의 비난은 테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장을 향한 것으로 추정된다. 그는 중국의 지원으로 현직에 오른 인물로 알려져있다. 그는 코로나19 사태 초기 팬데믹(세계적 대유행) 선언을 유보했고 중국편향적인 모습을 드러내 비판의 대상이 됐다. 그는 특히 중국에 세계가 빚졌다고 발언해 비판의 도마에 오르기도 했다.

테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장 [이미지출처=로이터연합뉴스]