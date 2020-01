의료기기에 준한 안전 기준이 적용되는 LED마스크, 인체에 무해한 ZWC 올인원 피부관리 ‘O2LED 시스템’이 주목받다

국제 LED 광생물학적 안전성 규격 시험 통과 및 관련 임상 시험 83가지로 제품의 뛰어난 효과와 함께 안전성을 입증한 ZWC ‘페이스&바디 마스크(산소LED돔)’는 효과와 효능에 대해서도 높은 만족도를 보이며 ZWC 홈페이지에 다양한 고객 후기들이 올라오고 있는데, 고객서비스 또한 일부 렌탈 서비스 기업에서 제기되던 A/S, C/S 문제를 서비스 채널의 다각화, 전국 유통망 운영으로 해결하며 많은 소비자들의 호평을 받고 있다.

