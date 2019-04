BTS, 美 타임지 선정 '올해의 100인'…문재인·김정은 제외

[아시아경제 뉴욕=김봉수 특파원]방탄소년단(BTS)이 미국 시사주간지 타임(TIME)지 선정 2019년 '세계에서 가장 영향력 있는 100인(100 Most Influential People)'에 선정됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.