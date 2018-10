[5대 신산업 점검-IoT]'심리스' 플랫폼 확보에 기업·정부 올인한다

[아시아경제 김동표 기자] 사물인터넷(IoT) 기술과 가전제품의 결합 그리고 그 완성 형태인 스마트홈(Smart Home)은 연평균 19%라는 초고성장이 기대되는 신시장이다. 2014년 54조원 규모이던 것이 내년에는 126조원으로 팽창할 것이란 전망이 나온다. 밝은 미래만큼 글로벌 ICT 기업들이 사활을 걸고 뛰어드는 분야다. 미국에서는 구글과 애플ㆍ아마존ㆍGE 등이 선두주자이며 한국을 대표하는 삼성전자ㆍLG전자도 이 분야에 적극 투자하고 있다. 정부가 IoT가전을 5대 신산업에 포함시켜 육성하려는 배경이다. 아직 성숙하지 않은 시장인만큼 기회는 무궁무진하지만 '잘 알려진' 방법이 없다는 게 문제다. 전문가들은 한국이 IoT가전 산업의 주도권을 잡기 위해서는 기업 차원의 기술혁신뿐 아니라 정부의 규제완화ㆍ생태계 조성 등 마중물 역할이 관건이라는 의견을 내놓고 있다.=냉장고 제조사는 냉장고만 팔았다. 그러나 IoT가 결합된 냉장고는 이야기가 달라진다. 주인에게 음식을 추천하고 요리법을 제시할 수 있다. 사용자는 음성명령으로 식재료 주문도 할 수 있다. 냉장고만 팔던 제조사는 냉장고도 팔고 동시에 식자재 유통 플랫폼도 확보하는 것이다. 가전산업의 새 장을 열어주는 고부가가치 산업이 바로 IoT가전인 것이다.23일 업계와 정부ㆍ연구단체 등 의견을 종합하면, IoT산업의 성공 관건은 '플랫폼'과 그 플랫폼들이 자유롭게 호환될 수 있는 '연결성'이다. 이제 막 시장이 꿈틀거리는 수준인만큼 아직 업체별ㆍ제품별 통신방식이 다르고 사용하는 플랫폼도 제각각이다. 소비자는 제품 선택이나 설치ㆍ사용에 불편함을 겪게 되고 IoT가전 확산의 걸림돌로 작용한다. 삼성전자 관계자는 "IoT가전 산업에서는 소비자가 어떤 제품을 사든 심리스(seamlessㆍ무결절성)한 '연결성'을 제공하는 것이 중요하다"고 말했다.현재 우리가 어떤 스마트폰을 구매하더라도 인터넷뱅킹ㆍ음식배달ㆍ메신저 등을 자유롭게 사용할 수 있는 건 안드로이드 혹은 iOS라는 통일된 플랫폼이 있기 때문이다. IoT가전 시대에는 여기서 한 발 더 나아가 플랫폼간 연결성도 중요해진다. 이정구 국가기술표준원 국가표준코디네이터는 "상호운용성 확보를 위한 표준화가 중요한 기술요소"라고 했다.=IoT가전 산업의 가능성에 가장 먼저 눈을 뜬 미국은 정부 차원에서 연결성 확보에 주력하고 있다. 미국 연방정부는 다양한 방식으로 IoT산업을 지원하고 있는데, 'NITRD' 같은 정부부처간 협력 프로그램 지원이 대표적이다. 한국산업기술진흥원은 "(미국의 IoT 정책은) 전반적으로 국가 차원에서 지원이 이뤄져야 하는 표준화 개발과 상호호환성 문제 해결에 집중돼 있다"고 분석했다.기업들 역시 저마다 연합체를 구성해 표준화 작업에 박차를 가하고 있다. 'OCF'와 'oneM2M'이 대표적이다. 조영훈 SK텔레콤 홈사업 유닛장은 "가전의 IoT화는 특정 업체 혼자 성공할 수 있는 분야가 아니다"라며 "제조사ㆍ서비스 사업자 등 이종산업 간 융합 생태계 구축이 무엇보다 중요하다"고 했다. 그는 이어 "홈 IoT 인증제처럼 정부 차원에서 스마트홈 기술 발전과 확산을 위한 제도를 마련하고 규제완화와 더불어 기술력을 갖춘 중소기업을 지원하는 등 전방위적 협력이 필요하다"고 강조했다.전문가들은 IoT가전 업체들에 대한 직접적인 지원책도 검토할 필요가 있다고 제안한다. 가령 정부는 플랫폼간 연결을 활성화할 수 있는 클라우드-클라우드(Cloud to Cloud) 통신을 장려할 필요가 있다. 중국의 경우 자체 서버를 구축해 중소-대기업 제품간 연결을 지원한다. 한 가전업체 관계자는 "가전에 통신 모듈을 추가하려면 재료비 상승과 부닥치게 되는데 이를 경감해주기 위한 인센티브 제도도 고려해볼 만하다"며 "아울러 빅데이터 사용을 둘러싼 각종 규제를 개선하기 위한 사회적 논의도 시작해야 한다"고 제언했다.

