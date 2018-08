걸그룹 레드벨벳의 멤버 조이가 화려한 의상을 뽐냈다.10일 레드벨벳 공식 인스타그램 계정은 "출근길 패션 vs 리허설 패션. 러비들은 어떤 게 더 좋아요?"라는 내용의 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속에는 다양한 의상을 입은 조이가 자세를 취하고 있다. 출근길 패션은 청색 민소매 원피스, 리허설 패션은 반소매와 반바지로 이뤄진 편안한 의상이다.네티즌들은 "리허설이요, 리허설", "조이가 편한 게 제일 좋아", "출근길이요" 등 다양한 의견을 등록하며 호응했다.한편 조이가 멤버로 소속된 걸그룹 레드벨벳은 지난 6일 신곡 'Power up'으로 활동을 재개했다. 해당 곡은 이날 오후 6시에 출시한 이후 각종 실시간 음원 차트에서 1위를 차지하며 많은 사랑을 받고 있다.

