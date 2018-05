"미투 운동, 성차별적 사회구조·문화 개선으로 이어져야"

[아시아경제 조인경 기자] 여성가족부가 '미투(#Me Too) 운동'을 계기로 향후 성평등 정책과 관련한 쟁점 사항 등에 대해 의견을 수렴하고 개선 방안을 논의하기 위해 23일 오전 11시 서울 광화문 인근에서 양성평등위원회 민간위원들과 함께 하는 정책간담회를 개최한다.

