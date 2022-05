'벌거벗은 王'으로 묘사된 윤 대통령…"조롱" vs "표현의 자유", 정치 풍자에 갑론을박

尹 겨냥한 듯…王자 새긴 손에 '정치 보복' 어깨띠, '쩍벌' 자세까지

과거 '박근혜 누드화' '쥴리벽화'도 재조명

'정치 풍자' 두고 "선 넘어" vs "표현의 자유" 대립 반복

민족미술인협회(민미협) 광주시지회 주관으로 광주 동구 5·18민주광장에서 '호명 5·18거리미술전'이 열리고 있는 가운데 윤석열 대통령을 풍자하는 그림이 등장해 논란이 일고 있다.

[아시아경제 윤슬기 기자] 5·18 민주화운동 42주년을 맞아 열린 거리 전시전에서 윤석열 대통령을 풍자하는 작품이 걸려 논란이 일고 있다. 이 그림에는 윤 대통령을 연상케 하는 남성이 그려져 있는데, 윤 대통령의 '무속 논란'을 겨냥한 듯 손바닥과 이마에 '왕(王)'자를 새기고 있으며 윗옷을 입지 않은 채 '정치보복'이라고 쓰인 어깨띠를 맨 모습이다.

13일 광주시 등에 따르면 민족미술인협회(민미협) 광주시지회 주관으로 광주 동구 5·18민주광장에서 '호명 5·18거리미술전'(5월7일~5월30일)이 열리고 있는 가운데 전시전에 전·현직 정권을 풍자하는 대형 그림이 걸렸다.

광주시는 이 전시전에 '5·18선양사업 민간경상사업보조비' 명목으로 시비 2160만원을 지원한 것으로 알려졌다.

이 전시회에 걸린 작품 '다단계(multistep)'에는 윤 대통령을 추정되는 남성이 하의만 입고 이른바 '쩍벌' 자세로 앉아 있다. 남성이 차고 있는 어깨띠에는 '정치보복'이라는 글귀가 적혀 있고, 손바닥과 이마에는 '王'자가 새겨져 있다.

전시에는 윤 대통령 외에도 종교인과 군부 독재, 재벌 등을 형상화한 모습도 담겼는데, 작가는 작품 설명을 통해 현대사의 유명 인물을 통해 '자본주의 계급도'를 5개 층으로 나눠 표현했다고 밝혔다. 최상위층은 왕정(we rule you), 2번 층은 종교(we poor you), 3번 층은 군인(we shoot you), 4번 층은 중산층 계급(we eat for you), 마지막 층은(we work for all)다.

작품을 본 시민들의 반응은 엇갈린다. 민주주의 사회에서 표현의 자유를 폭넓게 인정해야 한다는 의견이 있는 반면 현직 대통령을 지나치게 희화화했다는 비판이 나왔다.

이 같은 정치 풍자 논란은 어제오늘 일이 아니다. 앞서 탄핵 정국이었던 2017년 1월 표창원 더불어민주당 의원이 공동기획한 '시국 비판 풍자회 전시회' 출품작 '더러운 잠'이 전직 대통령 박근혜씨를 나체로 묘사해 조롱 논란에 휩싸이기도 했다.

지난해 7월엔 서울 종로구 관철동의 한 중고서점 외벽에 걸린 이른바 '쥴리 벽화'가 논란의 중심에 섰다. 벽화는 윤 대통령의 배우자 김건희 여사를 비방하는 내용이 담겼는데, 당시 한국여성변호사회는 쥴리 벽화 전시와 관련한 성명을 내고 "여성에 대한 혐오와 조롱은 폭력과 인권침해일 뿐 표현의 자유가 아니다"며 "정치적 표현의 자유를 넘은 개인의 인격권에 대한 공격이자 침해라고 볼 수밖에 없다"고 지적했다.

당시 '쥴리 벽화' 논란에 윤 대통령은 "그런 비방과 인륜에 벗어나는 행동들을 한다고 해서 정권연장이 된다고 할 정도로 우리나라 국민들이 그렇게 어리석지 않다"고 날을 세웠지만 법적 대응는 하지 않았다.

이와 관련 윤석열 캠프에서 대외협력특보를 맡았던 김경진 전 의원은 YTN라디오 '이동형의 뉴스 정면승부'에 출연해 "이는 표현의 자유와 형법상의 모욕죄와 경계선상에 있는 문제"라며 "과거 박근혜 전 대통령 누드화에 출산 장면이라든지 이런 것들도 표현의 자유로 강행했다. 이런 것을 가지고 형사상 고소·고발을 한다는 것도 우스운 일"이라고 설명했다.

한편, 광주시는 윤 대통령 등이 담긴 풍자 그림을 두고 논란이 커지자 후원에서 시 명칭 표기를 삭제한 것으로 알려졌다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

