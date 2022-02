[특징주] 엔씨소프트, 52주 신저가 기록…시총 10조원 하회

[아시아경제 권재희 기자] 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 451,500 전일대비 12,000 등락률 -2.59% 거래량 121,494 전일가 463,500 2022.02.24 10:59 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 엔씨, 1년새 주가 반토막…목표가 잇단 하향外人, 이달 3주 연속 국내 주식 순매도…SK하이닉스 최다 매수 [특징주] 엔씨소프트, 기대 이하 실적에 5% ↓ close 가 52주만에 신저가를 기록했다. 실적부진 등이 주가를 끌어내린 것으로 해석된다.

24일 유가증권시장에서 오전 10시20분 현재 엔씨소프트는 전거래일 대비 2.91% 하락한 45만원에 거래되고 있다.

시가총액은 9조8903억원으로 10조원을 밑돌았다.

엔씨소프트는 최근 부진한 실적을 발표한 후 주가가 곤두박질치고 있다. 실적을 발표한 다음 날인 지난 16일부터 전날까지 주가는 총 9.65% 빠졌다.

엔씨소프트는 마케팅비 및 인건비 증가 등의 영향으로 연결 기준 지난해 영업이익이 전년 대비 54.51% 감소한 3752억원을 기록했다. 매출도 같은기간 4.4% 감소한 2조 3088억원을 기록했다고 공시했다.

한화투자증권은 엔씨소프트가 실적을 발표한 다음날 투자의견을 '보유'로 하향, 목표주가도 58만원으로 내렸다.

김소혜 한화투자증권 연구원은 "기존 게임의 매출 하향새가 예상보다 가파르고, 인건비 및 마케팅비 등 판관비 증가로 이익 성장폭이 기대보다 낮아질 가능성이 있다"며 "신작 역시 올 4분기로 예정돼 있어 성장 모멘텀이 부족한 상황"이라고 분석했다.

