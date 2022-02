中, 러시아 군함 중국에서…양국 건조 논의 중

중국, 러시아 군함 부족 등 러시아 해군 현대화 도움 강조

병원선 피스 아크 언급…中 의료 봉사활동으로 국가 이미지 선전

[아시아경제 베이징=조영신 특파원]중국과 뜨거운 밀월 관계를 과시한 러시아가 중국과 군함 건조 계약을 체결할 수 있다는 보도가 나왔다.

인민망 등 중국 매체들은 러시아 언론 보도를 인용, 중국과 러시아가 군함 건조 계약을 위한 논의에 들어갔다고 8일 밝혔다.

중국 매체들은 중국이 러시아 해군 현대화에 도움을 줄 수 있다면서 계약이 성사되면 러시아 군함이 중국 조선소에서 만들어지게 될 것이라고 전했다.

중국 매체들은 '러시아 해군 군함 중국 건조'라는 아이디어는 오래전부터 있어지만 실제 계약으로 이어지진 않았다고 설명했다. 그러면서 러시아 해군의 가장 큰 문제는 대형 군함의 부족이라고 부연했다.

중국 매체들은 전투함과 함께 러시아는 비전투함도 부족하다고 전했다. 러시아가 우선 중국 조선회사에 비전투함 건조 주문을 할 수 있다고 전망했다.

중국 매체들은 중국은 아시아에서 가장 큰 특수 비전투함이자 병원선인 '피스 아크(Peace Ark)'를 자체적으로 건조, 운영중이라고 소개했다. 중국명 다이산 다오함은 1만4000t급(추정)으로 수술실 8개, 중환자실 20개, 병상 300개를 갖춘 병원선이다.

지난 2007년 취역한 이 병원선은 주로 중국의 해외 의료봉사 활동, 중국 국가 이미지 선전에 활용되고 있다. 실제 2010년 아이티 자연재해, 2013년 필리핀 태풍, 2014년 아프리카 에볼라 사태 등 국제적 문제가 발생한 곳을 찾아다니면 의료봉사활동을 하고 있다. 또 베네수엘라 등 중남미 및 아프리카 등 미국의 손길이 닿지 않는 곳을 방문, 의료 서비스로 환심을 사고 있다.

중국 매체들이 피스 아크를 거론한 점을 감안, 중국과 러시아 간 군함 첫 건조 계약이 병원선이 될 가능성이 큰 것으로 보인다. 중국 매체들은 자국의 선박 건조 기술이 뛰어나며, 빠르게 건조할 수 있는 능력을 보유하고 있다고 강조했다. 또 중국과 러시아 간 협력 범위가 확대되고 있다면서 러시아의 군함 주문을 기대했다.

지난 4일 중국을 방문한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 시진핑 중국 국가 주석과 정상회담을 갖고 정치ㆍ경제ㆍ사회ㆍ문화 등 다양한 분야에서 협력하기로 합의했다. 양국은 군(軍) 관련 분야에서도 협력할 것으로 보인다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr