기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’

FOMC 경계감 지속

LG에너지솔루션 발 수급 변동성 확대



에코프로비엠, 내부자거래혐의 수사 소식에 19% 급락

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 하락 마감했다. 장 초반 반발 매수가 유입됐지만 FOMC(연방공개시장위원회)에 대한 경계감이 지속됐고 LG에너지솔루션 상장을 하루 앞두고 수급 변동성 확대가 반등을 제한한 것으로 추정된다.

26일 코스피는 전 거래일 대비 0.41%(11.15포인트) 하락한 2709.24로 장을 끝마쳤다. 이날 코스피는 전일 대비 0.34%(9.36포인트) 오른 2729.75로 장을 시작해 2720~2730선에서 등락을 반복했지만 이내 기관이 순매도로 전환하면서 하락 마감했다. 투자자 동향을 보면 외국인과 기관은 각각 2440억원, 179억원어치 주식을 팔았고 개인은 홀로 2263억원어치 주식을 사들였다.

업종별로 보면 의료정밀(1.86%), 운수창고(1.63%), 증권(1.38%), 보험(1.14%) 순으로 상승폭이 컸다. 운수창고업 중에선 대한항공이 최대실적 기대감에 장중 3.6% 상승했다. 시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,300 전일대비 700 등락률 -0.95% 거래량 12,902,256 전일가 74,000 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 메모리사업부 임직원에 인센티브 300% 지급내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 오토앤" 입수"오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등 close (-0.95%), SK하이닉스(-0.42%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 313,000 전일대비 9,000 등락률 -2.80% 거래량 806,543 전일가 322,000 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 "오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발 close (-2.8%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 757,000 전일대비 23,000 등락률 -2.95% 거래량 97,045 전일가 780,000 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 "오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발 close (-2.95%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 633,000 전일대비 9,000 등락률 -1.40% 거래량 326,571 전일가 642,000 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 LG엔솔 상장 D-1, 움츠러든 대형주 기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발삼성, 설 연휴 앞두고 협력사에 대금 1조1000억원 선지급 close (-1.4%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 190,000 전일대비 4,500 등락률 -2.31% 거래량 1,183,468 전일가 194,500 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 "오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발 close (-2.31%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 86,900 전일대비 700 등락률 -0.80% 거래량 2,186,978 전일가 87,600 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 "오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭 close (-0.8%)는 하락했고 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 664,000 전일대비 21,000 등락률 +3.27% 거래량 348,423 전일가 643,000 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 "오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래[초동시각] 물적분할과 코리아 디스카운트 close (3.27%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 77,700 전일대비 1,200 등락률 +1.57% 거래량 1,676,572 전일가 76,500 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 기아, 주당 3000원 현금배당 결정기아, 지난해 영업익 전년比 145.1% '↑'…"올해 목표 315만대"(종합)기아, 작년 누적 영업익 220% 증가한 5조원 close (1.57%)는 상승했다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 “LG에너지솔루션 상장을 하루 앞두고 수급 변동성 확대가 반등을 제한했고 FOMC에 대한 경계감이 지속됐다”며 “업종별로는 운수창고 업종이 물류대란으로 실적 증가가 기대되는데 구정 연휴 국내선 항공편 증편 기대감도 반영됐다”고 말했다.

코스닥지수는 0.83%(7.35포인트) 내린 882.09로 장을 끝냈다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.29%(2.57포인트) 상승한 892.01로 장을 출발했다. 지수는 장중 상승과 하락을 오가다 개인들이 순매도 규모를 키우자 하락 마감했다. 투자자 동향을 보면 외국인과 기관은 각각 549억원, 832억원어치 순매수했고 개인은 홀로 1516억원 순매도했다.

시가총액 상위종목을 보면 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 190,600 전일대비 3,900 등락률 +2.09% 거래량 896,862 전일가 186,700 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭 close (2.09%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 70,500 전일대비 1,400 등락률 +2.03% 거래량 852,664 전일가 69,100 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 "오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발 close (2.02%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 133,400 전일대비 10,400 등락률 +8.46% 거래량 2,056,782 전일가 123,000 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 오토앤" 입수위메이드 쉬었다, 2022년 크게 터질 초대형 "제2의 위메이드" 공개!"오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등 close (8.46%)는 상승했고, 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 63,400 전일대비 900 등락률 -1.40% 거래량 693,743 전일가 64,300 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 "오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭 close (-1.4%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 328,500 전일대비 77,800 등락률 -19.15% 거래량 1,016,740 전일가 406,300 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 "오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발 close (-19.15%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 84,300 전일대비 1,600 등락률 -1.86% 거래량 144,835 전일가 85,900 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 "오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발 close (-1.86%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 56,100 전일대비 3,500 등락률 -5.87% 거래량 1,448,970 전일가 59,600 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 "오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발 close (-5.87%)은 하락했다. 이날 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 328,500 전일대비 77,800 등락률 -19.15% 거래량 1,016,740 전일가 406,300 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 "오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발 close 은 주식 내부자거래 혐의로 검찰 수사를 받고 있다는 소식이 전해지면서 오후 들어 큰 폭으로 하락했다. 주요 혐의는 2020년 2월 3일 SK이노베이션과 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 328,500 전일대비 77,800 등락률 -19.15% 거래량 1,016,740 전일가 406,300 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 "오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발 close 이 맺은 2조7412억원 규모의 장기공급계약 공시 이전 핵심 임원들이 내부정보를 이용해 주식거래를 했다는 것이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr