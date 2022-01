화순군, 25일 ‘사랑의 헌혈 행사’ 전개

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군은 오는 25일 군청 의회동 4층 대회의실과 행복민원실 앞에서 ‘생명나눔 사랑의 헌혈 행사’를 전개한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 오전 9시부터 오후 4시까지 대한적십자사 광주·전남 혈액원과 함께 헌혈 행사를 진행하며 코로나19 장기화 등으로 단체 헌혈이 줄어들고 있어 응급혈액 확보를 위해 헌혈 행사를 마련했다.

군은 코로나19 감염 확산 예방을 위해 마스크 착용, 체온측정, 칸만이 설치, 주기적인 소독 등 방역수칙을 철저하게 준수하며 헌혈 행사를 할 계획이다.

헌혈을 희망하는 만 16세 이상 69세 이하 군민은 현장에서 하는 사전검사에서 헌혈 적합자로 판정돼야 헌혈을 할 수 있다.

헌혈 참가자는 반드시 신분증을 지참해야 한다.

군은 헌혈 행사로 모아진 헌혈증서는 백혈병·소아암 환자 등을 위해 화순전남대학교병원에 기증하고 있다.

보건소 관계자는 “군은 매년 상·하반기 직원, 군민을 대상으로 헌혈 행사를 하고 있다”며 “생명나눔 이웃사랑 실천에 적극 참여해 주시기 바란다”고 말했다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr