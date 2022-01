KT알파, 설 맞아 서울시 그룹홈 아동 위한 사회공헌활동

[아시아경제 임춘한 기자] KT알파는 설을 앞두고 서울시 그룹홈 아동을 위한 정기적 나눔 활동에 나섰다고 20일 밝혔다.

지난 추석 비대면 랜선 송편 쿠킹클래스에 이어 이번 설에는 장애인 가정에 명절 대표 음식이자 K쇼핑 인기 상품인 ‘유귀열의 황제 갈비살’ 총 230세트를 전달한다.

KT알파 노사는 KT그룹희망나눔재단과 함께 2018년부터 5년째 그룹홈과 결연을 맺고 다양한 문화 체험, 교육 등 정서적·경제적 지원을 지속해왔다. 그룹홈은 부모의 돌봄이 어렵거나 경제적 어려움 등으로 보호와 도움이 필요한 만 18세 이하의 아동·청소년들이 함께 생활하는 공동생활가정이다.

한편, KT알파는 보호 종료 청소년들의 자립 지원을 돕기 위해 청소년 희망인재장학금 사업을 운영하고 있다. 지난해에는 총 38명의 학생에게 3800만원 상당의 장학금을 지원했다. 올해에도 K쇼핑 사업과 연계한 다양한 직무 체험, 취업 교육, 자기 계발의 기회를 제공하는 등 사업을 확대해 나갈 계획이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr