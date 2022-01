[e공시 눈에 띄네]코스피-17일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 957,000 전일대비 17,000 등락률 -1.75% 거래량 78,119 전일가 974,000 2022.01.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]LG생활건강, 공정공시 의무 위반 여부 확인 중… 주가↓외국인, 5주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 담아목표주가 '하향' 리포트 '봇물' close = 한국거래소는 공시불이행을 이유로 불성실공시법인 지정을 예고한다고 공시했다.

◆ DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 1,500 등락률 -1.18% 거래량 117,964 전일가 127,500 2022.01.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 DL이앤씨, 4177억원 규모 인천 도화1구역 재개발 수주 [클릭 e종목] DL이앤씨, 수주 가뭄을 해갈하는 단비 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일 close =ONGC Petro Additions Limited이 제기한 손해배상 청구 중재 판정 소송에 대해 중재지인 싱가포르 중재법에 따라 한화로 800만원을 지급하라는 결정을 받았다고 공시했다.

◆ 아이에스동서 아이에스동서 010780 | 코스피 증권정보 현재가 48,300 전일대비 1,100 등락률 +2.33% 거래량 201,009 전일가 47,200 2022.01.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일아이에스동서, 인천 주안동 삼영아파트 재건축 수주 close =추가 지분을 통한 환경사업 경쟁력 강화를 위해 카이스트홀딩스의 주식을 추가 취득했다고 공시했다.

◆ 하이트진로홀딩스 하이트진로홀딩스 000140 | 코스피 증권정보 현재가 12,250 전일대비 100 등락률 -0.81% 거래량 14,175 전일가 12,350 2022.01.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 하이트진로홀딩스, 보통주 1주당 400원 현금배당 결정하이트진로홀딩스, 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승세에 18.84% ↑일본 불매 관련주 다시 '쑥' close =오는 19일 500억 규모의 무보증사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다고 공시.

◆ 코웨이 코웨이 021240 | 코스피 증권정보 현재가 73,100 전일대비 200 등락률 -0.27% 거래량 65,729 전일가 73,300 2022.01.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코웨이, 3분기 매출 9340억원…전년比 16.7% 증가[클릭 e종목]"코웨이, 말레이 법인 정상화…저가매수 유효"[클릭 e종목] "넷마블, 강력한 한방 없지만…3Q부터 이익 정상화 시동" close = 오는 19일 2000억 규모의 무보증 공모사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다고 공시.

